Ismét kivonult a Fidesz a Trianon-megemlékezésről az Országgyűlésben

A Fidesz képviselőinek figyelmébe: Trianon nem ünnep - ezzel a címmel hirdették meg a parlament.hu-n napokkal korábban Novák Előd napirend utáni felszólalását, mely a miniszterek eskütételét követő első felszólalás volt, de az összes kormánypárti képviselő kivonult.

A Madarak és fák napja alkalmából már volt hivatalos, napirendben is feltüntetett megemlékezés az Országgyűlésnek ebben a ciklusában is, de Trianonról sem az évforduló előtti utolsó ülésen, sem a jövő hétre előirányzott napirendben nincs említés sem, csak a Mi Hazánk tartotta fontosnak a témát, felhívva a figyelmet arra is: Románia feltétel nélküli uniós csatlakozásának nemzetárulással felérő megszavazásához hasonlóan Ukrajnával szemben egy hasonló diplomáciai fegyverletételre készül Magyarország.

