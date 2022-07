Anyaország, Videók :: 2022. július 15. 12:35 ::

Megkezdte a rendőrség a határvadászok toborzását

Megkezdte a rendőrség a határvadászok toborzását, a Police.hu-n már elérhető az ehhez szükséges pályázati anyag - jelentették be rendőri vezetők pénteki sajtótájékoztatójukon, Budapesten.

Tarcsa Csaba vezérőrnagy, műveleti országos rendőrfőkapitányság-helyettes, a Készenléti Rendőrség parancsnoka arról beszélt: a Készenléti Rendőrségen önálló határvadász ezred jön létre, amely Bács-Kiskun megyében 14, Csongrád-Csanád megyében 6, Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár megyében pedig 1-1 századból áll majd.

A vezérőrnagy emlékeztetett: a rendőrség 2014-től érzékelte a folyamatos migrációs nyomást, amely egy évvel később "szintet lépett" Röszkénél, ahol komoly fellépés kellett ahhoz, hogy a betörni próbáló migránscsoportok ne juthassanak be Magyarországra. Az elmúlt években egyre többen kíséreltek meg bejutni az országba és Ausztria felé elhagyni az országot. Ezért komplex határőrizeti rendszert működtet jelenleg is a rendőrség, a zöldhatár őrizetével, határzárral, technikai ellenőrzési rendszerrel, és gyorsreagálású erőket is alkalmaznak a honvédség és a polgárőrség erőivel együtt.

Tarcsa Csaba arról is beszélt, hogy a migránsok egyre erőszakosabbak, már nemcsak létrával próbálnak átjutni a kerítésen és alagutakat ásnak, hanem csúzlival, üveggolyóval lőnek a szolgálati járművekre, a mélységi ellenőrzéseknél pedig nem állnak meg az őket szállító embercsempészek a rendőri jelzésre, hanem száguldoznak, amelynek gyakran baleset a következménye.

Minderre az a megoldás látszik a legjobbnak, ha megerősítik a határvédelmet olyan szerződéses határvadászokkal, akik meghatározott helyszínen meghatározott feladatrendszerrel végzik a munkájukat - mondta. A határvadász ezredről azt mondta: a teljes létszám 4000 emberből áll majd. Az ezredparancsnok igazgatói jogállású vezető lesz, a Készenléti Rendőrség egyik parancsnokhelyettese. Az ezred századokra tagozódik, egy században pedig 3 szakasz lesz. A határvadászok Bács-Kiskun megyében 4, a többi megyében 3-3 határrendészeti kirendeltségen teljesítenek majd szolgálatot a 160 órás kiképzésük után, és az állományt fegyverzettel, ruházattal is ellátják.

Tarcsa Csaba arról is beszélt, hogy vannak laktanyáik, apartmanjaik, így átmeneti megoldásként lakhatással is tudják segíteni a határvadásznak jelentkezőket.

Határrendészeti osztályok vannak jelenleg Kiskunhalason, Szegeden, Orosházán, Debrecenben és Nyírbátorban, ezeken a településeken toborzóirodákat is nyitottak, továbbá ezek lesznek a határvadász kiképzőközpontok. Igény esetén azonban akár a Dunántúlon is tudnak oktatást szervezni.

Ismertette azt is, hogy idén 117 ezer migráns bejutását akadályozták meg és több mint 860 büntetőeljárást indítottak embercsempészet miatt. Tavaly egész évben 123 ezer embert tartóztattak fel - tette hozzá. A vezérőrnagy azt mondta: arra számít, hogy az embercsempészet miatt folytatott büntetőeljárások száma is a duplájára nő idén az elmúlt évhez képest, ami a rendőrségnek komoly megterhelést jelent, ezért is indokolt a határvadász egységek felállítása.

A határvadászok idősebb kollégáikkal közösen kezdik majd meg a szolgálatot, és amikor már rutint szereznek, önálló munkavégzésre is képesek lesznek, a jelenlegi szolgálati állomány "levonul" - mondta. A határvadászok jogosítványairól közölte:

igazoltathatnak, ruházatot, csomagot, járművet vizsgálhatnak át, elvehetnek tárgyakat, embereket elfoghatnak, előállíthatnak, idegenrendészeti intézkedésre is jogosultak lesznek. Továbbá határforgalmat ellenőrizhetnek, járványügyi intézkedéseket hajthatnak végre tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben, biztosíthatják a helyszínt, és a nemzetközi körözési rendszert is alkalmazhatják majd.

Pozsgai Zsolt személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes arról beszélt, hogy az első körben 2200 alkalmas jelentkezővel kötnek 3 éves szerződést. Reményét fejezte ki, hogy sokan jelentkeznek majd határvadásznak, mivel - mint mondta - a munkaerőpiachoz viszonyítva jó feltételekkel kínálnak állást. A 3 év után a jogviszony meghosszabbítható.

Ismertette: a rendőrség várja azoknak a 18. életévüket betöltött, de 55 évnél fiatalabb, büntetlen előéletű, legalább alapfokú iskolai végzettségű, magyar állampolgárságú emberek jelentkezését a szerződéseshatárvadász-képzésre, akik elhivatottak Magyarország államhatárának őrzésére és a jogellenes migráció megakadályozására.

A határvadásznak jelentkezők egészségügyi, pszichikai és fizikai ellenőrzésen esnek át, és hozzá kell járulniuk az életvitelük ellenőrzéséhez is, valamint a megbízhatósági vizsgálat későbbi lefolytatásához. A már szerződött határvadászok az első évben őrvezetők lesznek, a második évtől tizedesek, a harmadik évtől pedig szakaszvezetők.

A határvadászok esküt tesznek és 6 hónapos próbaidőt kell letölteniük.

A jelentkezők széles körű juttatásokra számíthatnak - mondta Pozsgai Zsolt, hozzátéve: az alapilletmény mellett szolgálati, éjszakai, készenléti és idegen nyelvi pótlékot is kaphatnak. Az éves szabadság 25 nap, a cafeteria kerete pedig 200 ezer forint. Betegállomány esetén az első 15 napot száz százalékban térítik. A határvadász jogosult lesz szociális, beiskolázási segélyre, utazási kedvezményt is igénybe vehet és lakbértámogatást is.

A toborzási koordinációs központok mellett a közösségi oldalakon is hirdetik a lehetőséget, valamint a falunapokon és más rendezvényeken is meg fognak jelenni az érintett térségben, hogy a helyiek között népszerűsítsék a határvadász szolgálatot - mondta.

A rendőri vezetők az eseményen a határvadászok pontos illetményéről arra hivatkozva nem beszéltek, hogy az a Magyar Közlönyben rövid időn belül megjelenik.





(MTI)

Itt olvasta a felhívást, és úgy döntött, belevág? Várjuk majd benyomásait, tapasztalatait!