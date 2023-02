Anyaország :: 2023. február 10. 07:20 ::

"Maximális kedvezmény" - Schadl még Völner fiának autóvásárlásába is beszállt "három kilóval"

A végrehajtói kar elnökének annyira fontos volt, hogy a fideszes politikus fia elégedett legyen, hogy fizetni is hajlandó volt az autókereskedő jutalékát Völnerék helyett. Bár az nem derült ki, hogy Schadl György közbenjárásával sikerült-e megvennie Völner Pál akkor 25 éves fiának a vágyott sportautót, de az bizonyos, hogy az ügyészség többek közt egy piros Porschét is lefoglalt a volt államtitkár fiánál.



Illusztráció: Csóti Rebeka / 24

Völner Pál és Schadl György bizalmi, baráti viszonyban volt egymással, olyannyira, hogy a fideszes politikus ügyes-bajos dolgaival is a végrehajtói kar elnökéhez fordult segítségért. Lehallgatott telefonbeszélgetéseikből például kiderül, hogy a vád alá helyezett volt államtitkár a végrehajtói kar elnökéhez irányította a fiát, hogy az segítsen neki sportautót vásárolni.

A 24.hu által megismert nyomozati anyagok szerint Völner fia 2021 szeptemberében azzal kereste meg Schadlt, hogy legfeljebb 15-17 millió forintért szeretne autót venni. Mint mondta, az apja bátorította, hogy „mindenképpen keresse meg Schadlt autótémában”. A politikus akkor 25 éves fia elmondta Schadlnak, hogy elsősorban egy BMW 6-os GT iránt érdeklődik, de mindenképp olyan autót szeretne, „ami azért halad”.

Néhány nap múlva Schadl egy feltehetően autókereskedelemmel foglalkozó ismerősét hívta, hogy segítsen Völner fiának autót vásárolni. A lehallgatott beszélgetés során a végrehajtói kar elnöke úgy fogalmazott: „említettem neked, hogy a Völner fia akarna valami autót venni, és azzal megy a brékelés. 6-os GT-t nézett, hároméveset.” Egyben megkérte rá az ismerőst, hogy vegye fel a kapcsolatot az államtitkár fiával.

Schadlnak annyira fontos volt az ügy, hogy fizetni is hajlandó volt Völnerék helyett, csak a politikus fia kapjon meg minden kedvezményt. A végrehajtói kar elnöke a rögzített felvételen azt mondta ismerősének:

Én inkább a te ügyintézésedet fedezem, csak kapja meg a maximális kedvezményt. Azt most nem tudom elmagyarázni, hogy az ügyintézőnek egy három kilót vissza kell dobni, mert az hülyén veszi ki magát. Azt rendezem én értelemszerűen.

Egyebekben jelezte, hogy Völner fia normális, tisztelettudó fiú, „nem az átlag 25 éves hülyegyerek”.

Az a nyomozati anyagokból nem derült ki, hogy végül megvalósult-e az autóvásárlás.

Ugyanakkor, a fideszes politikus fiától a hatóságok egy 320 lóerős, tűzpiros Porsche Cayman S sportautót foglaltak le az apját érintő nyomozás során, valamint egy szintén piros, négykerék-meghajtású Mini Cooper Countryman All4-t. Ezeket a gépjármű-nyilvántartás adatai szerint feltehetően korábban vásárolta Völner fia, minthogy beszélt volna Schadl Györggyel.

Völner Pál más bizalmas ügyekben is kérte Schadl segítségét, kiderült például, hogy influenza elleni védőoltáshoz is a végrehajtói kar elnökének segítségét kérte. Az államtitkár 2021-ben a csak 3 év alatti gyerekeknek vagy szervátültetteknek járó négykomponensű vakcinát akarta, ráadásul tíz adagot. A felvételek szerint néhány napon belül be is oltották, amit megköszönt Schadlnak.

A Völner Pált és Schadl Györgyöt érintő büntetőügyet várhatóan februárban kezdi tárgyalni a bíróság. Az ügyészség Schadlra tíz, Völnerre nyolc év börtönt kért beismerés esetére. Előbbire 200, utóbbira 25 millió forint pénzbüntetés kiszabását is indítványozták, továbbá mindkettőjüknél tíz év közügyektől eltiltást, a jogi végzettséghez kötött foglalkozástól végleges hatályú eltiltást kértek, valamint vagyonelkobzást a jogtalan gazdagodásuk erejéig.