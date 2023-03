Egyrészt, annak ellenére, hogy egy önállóan a parlamentbe jutni képtelen párt társelnöke, azért a Gyurcsány-vezette hatpárti szövetség részeként rendelkeznek egy parlamenti frakcióval. Ungár Péter pedig ennek az LMP-frakciónak a vezetője, így komolyan kell vennem. Másrészt, jól láthatóan nem tudta értelmezni azt a parlamenti felszólalásomat, amelyről a Facebook-oldalán írt , s amelynek a végén vásári bohócnak nevezett. Lépjünk most azon túl, hogy nem túl lovagias engem azon a platformon sértegetni, ahonnan ki vagyok tiltva, így válaszolni sem tudok. Nyugodtan elmondhatta volna ezt személyesen az Országházban is. Mivel a média felkapta a posztját, itt akkor én is válaszolok, elmagyarázom neki, amit nem tudott felfogni: