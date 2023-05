Anyaország, Holokamu :: 2023. május 12. 18:47 ::

Tudta? A zsidók megbocsátották a nácikollaboráns magyaroknak az ún. holokausztot

A zsidó nép története már egészen korán összeforrott a magyar nép történetével, és "ha mindazt a kincset kivennénk a magyarság kultúrtörténetéből, amelyet a magyarországi zsidóságnak köszönhetünk, akkor a magyar kultúra is láthatóan sokkal kevesebb lenne" - hangsúlyozta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára pénteken Zentán, a felújított kiszsinagóga épületének ünnepélyes átadásán.

"Amikor a zsidóságról beszélünk, akkor nem csak zsidókról beszélünk, nemcsak izraelitákról beszélünk, hanem magyarságról is beszélünk, hiszen a zsidó nép története már a korai évszázadokban összefüggött, és szinte egybeforrott a magyarságéval" - magyarázta az államtitkár. Potápi Árpád János arra emlékeztetett, hogy a korai középkorban a magyarság története elképzelhetetlen lett volna a zsidók nélkül, de - magyarázata szerint - később, a 18. századtól kezdve egészen a 20. század közepéig is olyan kultúrtörténeti kincset köszönhetett Magyarország az ott élő zsidóknak, hogy anélkül a magyar kultúra sokkal kevesebb lenne. A zsidóság "nemcsak életét és vérét áldozta a Magyarországért a 19. és 20. század háborúiban", hanem jelentősen hozzájárult Magyarország gazdasági és kulturális fejlődéséhez - húzta alá a politikus.



Talán mégsincs annyira a zsidók vérében a megbocsátás, mint a fideszesékében a seggnyalás (lásd a kapcsolódó anyagokat)

A zentai úgynevezett kiszsinagóga 1928-ban épült, és a szefárd zsidók imahelye volt. 1944-ig 1500-2000 zsidó élt a városban, a II. világháborús deportálások után viszont csak néhány százan tértek vissza. Potápi Árpád János arra is rámutatott, hogy a tragédia német parancsra történt, de a magyar közigazgatás hajtotta végre, amiért az utóbbi harminc évben a magyarok már többször is bocsánatot kértek, és azt a zsidóság el is fogadta. (Potápinak minden szava igaz, ahogy a fideszeseknek szokott... A zsidók és a megbocsátásuk említése legalább humorérzékről árulkodik - a szerk.)

Mint mondta, a magyar kormány minden megtesz az antiszemitizmus visszaszorítása érdekében, Magyarországon zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben, és szeretnék, hogy a felnövekvő generációk minél többet tudjanak a zsidóság történetéről és kultúrájáról, de a holokausztról is, "hiszen ami 1944-ben történt, az nem csak a zsidókkal történt meg, hanem velünk magyarokkal és szerbekkel is, illetve az együtt élő népekkel". Ezért Magyarország kormánya a zsidó kulturális hagyatékot is ápolni és felújítani szeretné, de nem csak Magyarországon, hanem szerte a Kárpát-medencében. Ennek a szándéknak megfelelően újították fel korábban a szabadkai zsinagógát is.

A zentai zsinagógának ma már inkább kulturális rendeltetése van, de arra is lehetőséget kínál, hogy felekezeti célokat is ellásson - hangsúlyozta.

A nemzetpolitikáért felelős államtitkár leszögezte, hogy a magyar kormány számára "mindenki, aki magyarnak vallja magát, aki magyarnak érzi magát, az fontos, és nem mondunk le róla". Hozzátette, a magyar kormány azt is fontosnak tartja, hogy támogatást nyújtson a magyarokkal együtt élő nemzetiségeknek, illetve azoknak a közösségeknek, amelyek a magyar nemzet kultúrájához hozzátartoznak.

A zentai zsinagóga felújítása a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának a támogatásával valósult meg.

(MTI)

Kapcsolódó: