Anyaország :: 2023. május 15. 11:26 ::

Olyan drága a jogosítvány, hogy lassan elfogynak a tanulóvezetők

Átlagosan 305 ezer forintba kerül a B kategóriás jogosítvány megszerzése, ám az érdekvédők vezetője szerint bizonyos esetekben 500 ezer forint is lehet a számla. A fiatalok közül sokan – az állami támogatásnak köszönhetően – az elméleti vizsgát leteszik, de aztán inkább kivárnak. Teherautó- és buszvezetőnek alig jelentkezik valaki, pedig igény lenne rá.



A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2022 végén átlagosan 305 ezer forintba került egy jogosítvány megszerzése, ami jelentős áremelkedés kétéves viszonylatban is (2020 utolsó hónapjában 216 300 forint volt az átlagos számla), és az nem is látszik belőle, hogy bizonyos esetekben akár a félmillió forintot is elérheti az összköltség.

Jovánovics János, a Magyar Autóközlekedési Tanintézetek Országos Szövetségének elnöke a 24.hu megkeresésére közölte, tapasztalataik szerint 500 ezer forintnál is többet kell költeniük a tanulóknak, mire megszerzik a B kategóriás jogosítványt. Elméletben ugyanis elég lenne 29 vezetői órát vennie a tanulónak, hogy a vizsgával együtt meglegyen a kötelező 30 levezetett óra, de a gyakorlatban ez közelebb van az 50-60 órához, ami akár több mint százezer forinttal is megdobhatja a költségeket. Ráadásul ha valaki megbukik, az újabb 50-100 ezer forintos pluszköltséget jelenthet.

A szakember megjegyezte, általánosságban a vidéki árak mindig alacsonyabbak voltak Budapesthez képest, és ez most is így van. Ugyanakkor a drasztikus drágulásnak az lett az eredménye, hogy jóval kevesebb a tanulóvezető.

Az áremelkedés miatt a tavalyi év ezen időszakhoz viszonyítva körülbelül 30-40 százalékos visszaesés tapasztalható a tanulók számában – jelentette ki Jovánovics.

Ez értelemszerűen negatívan hat a szakoktatókra is, hiszen a forgalomkiesés őket is érinti. A magasabb árak ugyan valamelyest kompenzálják a kiesett bevételeiket, de a kiadásaik is magasabbak, a teljesség igénye nélkül a szervizdíjak emelkedése, a kata-módosítás és az üzemanyagárak drágulása miatt. Árversenybe már csak azért sem tudnak belemenni, mert ha lejjebb vennék áraikat, az egyszerűen már nem érné meg nekik. Jovánovics szerint ugyanakkor akik elkötelezettek a szakma iránt, kitartanak, ameddig csak bírnak.

A Magyar Autóközlekedési Tanintézetek Országos Szövetségének elnöke elmondta, mivel a fiatalok mielőbb szeretnének vezetői engedélyt szerezni, a tanulók átlagéletkora nem nő, ugyanakkor van egy egészen új trend is a piacon. „Legfrissebb tapasztalataink alapján a 20 év alatti tanulók szülei megfinanszírozzák az elméleti képzés díját és a vizsga díját, tekintettel arra, hogy állami támogatással visszaigényelhetnek 25 ezer forintot. Az elméleti vizsga után viszont nem minden szülőnek van lehetősége kifizetni a gyakorlati képzést, így a tanulók élnek a jogszabály adta lehetőséggel, amelynek értelmében 2 év áll rendelkezésére, hogy a gyakorlati képzést elvégezzék és ezt követően a vizsgát letegyék” – mutatott rá. Jovánovics szerint ez sok autósiskolának gondot okoz majd, mert bevételük átmenetileg nem keletkezik az ilyen utat választó tanulóktól.

A szakember kiemelte, népgazdasági és tömegközlekedési problémához vezethet, hogy a tehergépjármű-vezető és buszvezető tanfolyamokra jelentkezők száma gyakorlatilag a földbe állt. Szerinte a tavalyi év ugyanezen időszakához képest 90 százalékkal zuhant vissza az érdeklődők száma, ami nagyon súlyos.

„Amennyiben az állam nem hoz létre egy ésszerű támogatási formát a buszsofőr és teherautó-vezető képzésre, akkor komoly problémák adódhatnak a személyszállítási és teherszállítmányozási területen – mondta, hozzátéve, igény lenne a képzésekre, csak a tanulók ezeket nem tudják megfizetni.

A sofőrhiány egyébként már most nagyon égető, ezt jól mutatja, hogy hamarosan indiai nők szállíthatnak majd elektronikai eszközöket és postai küldeményeket Európa-szerte, így hazánkban is. A Baton Transport Hungary, a dán Baton Transport szállítmányozási cég leányvállalata első körben 25 olyan indiai nőt keres, akik teherautó-sofőrként dolgoznának Magyarországon. Amennyiben a program sikeresnek bizonyul, akár 800 indiai nőt is felvennének a következő öt évben.