Anyaország, Cigánybűnözés :: 2023. június 29. 16:18 ::

A Belügyminisztérium pert nyert az országos cigány önkormányzat ellen: félmilliárd forintot kell(ene) visszafizetniük

Pert nyert a Belügyminisztérium (BM), több mint félmilliárd forintnyi támogatást kell visszafizetnie az Országos Roma Önkormányzatnak (ORÖ).



Ma újabb "roma holokauszt" született...

A Belügyminisztérium az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írta: a Fővárosi Törvényszék ítélete arra kötelezi az ORÖ-t, hogy fizessen vissza a Belügyminisztériumnak mint az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) jogutódjának 527 millió 100 ezer forint még 2016-ban folyósított támogatást, annak kamatait, a perköltséget, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak az eljárási illetéket.

A nem jogerős ítélet megállapította, hogy a támogatások elszámolása során az ORÖ olyan súlyos hibákat és hiányosságokat vétett, amelyek lehetetlenné tették a támogatások felhasználásának ellenőrzését, ezért a Belügyminisztérium követelése jogszerű - olvasható a közleményben.

A tájékoztatás szerint az ORÖ eleve késedelmesen nyújtotta be elszámolásait, azok alkalmatlanok az elszámolási kötelezettség teljesítésére; a támogatási időszakon kívül eső és el nem számolható tételeket is tartalmaznak.

A bíróság megállapította azt is, hogy az Emmi, majd a Belügyminisztérium méltányos módon több alkalommal is felhívta az ORÖ-t a hiányosságok pótlására, annak ellenére, hogy egyszeri mulasztása esetén is helye lett volna a teljes támogatási összeg visszakövetelésének - áll a közleményben.