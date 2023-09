Anyaország :: 2023. szeptember 5. 21:16 ::

A postások egészsége is beáldozható

Mint ismert, ahogy Rákosi bolsevik diktatúrájában az volt a jelszó, a "vas és acél országa leszünk", úgy ma ez úgy néz ki, "akkumulátorgyár-nagyhatalom leszünk". Ennek függvényében pedig Szijjártó Péter hetente jelenti be az új gyárakat, és amennyire ez menetrendszerű, úgy az is, erről a lakossággal, az érintettekkel semmit nem egyeztetnek. Néha van egy-két "egyeztető fórum", ahonnan úgy kell kimenekíteni az érintetteket, de ezek sem azért szerveződnek, hogy bármi érdemi választ adjanak a kérdésekre.

A múlt héten igencsak elszabadultak az indulatok egy alsózsolcai lakossági fórumon, melyet az ott épülő akkumulátor-újrafeldolgozó üzem miatt tartottak. Sokan hangosan tiltakoztak, elküldték őket "a jó édes anyjukba" is, de konkrét válaszokat nem kaptak, a gyár illetékesei végül a biztonságiak kíséretében távoztak a helyszínről. Pedig a cég szerint a beruházás még a nyugat-európai környezetvédelmi előírásokat is túlteljesíti, a helyiek nem hisznek ebben, ezen nincs olyan sok csodálnivaló. Azt már nem emelték ki, hogy a lakossági tájékoztatóra is csak meghívóval lehetett bemenni.

Érdekes részlete a történetnek a helyszín, ahol ezt a a fórumot rendezték.

"Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2023. augusztus 31-én 18.00 órakor, a Gyár úton található Miskolc-Alsózsolca Ipari Park Kft. területén, a Magyar Posta által bérelt csarnok szabad részében az Andrada Group Kft. tájékoztatót tart." - így szólt a meghívó, és arról a logisztikai központról van szó, amelyet tavaly tavasszal a választási kampány alatt adtak át

Kissé furcsán hat az a megjegyzés, hogy a posta csak bérli a csarnokot. Tehát nem is az övé? De kiderült az is, hogy közvetlenül mellette akarják felépíteni az üzemet. Olyannyira, hogy a posta telephelyén egy válaszfal túloldalán működne az üzem! Érthető tehát, hogy tiltakoznak, az a követelésük, hogy ne ott épüljön meg. Sérelmezik a hiányos tájékoztatást is, felmerülnek szakmai kérdések, amihez laikusként nyilván a postások sem értenek, de a lakosság sem. Mi lesz a szennyezett vízzel? Az elég kevés válasz, hogy "tartályokban elszállítják". Olyan információk is vannak, hogy ott a targoncásnak is vegyvédelmi maszkban kell majd dolgoznia, világos tehát, hogy mérgező anyagok kerülnek a levegőbe, a logisztikai üzem pedig ún. szendvicspanelokból épül fel, így nem nevezhető ilyen szempontból biztonságosnak.

Úgy tudjuk, aláírásgyűjtésbe is kezdtek már a postai dolgozók, beszámolunk a fejleményekről, amit tudomást szerzünk azokról.

Lantos János - Kuruc.info