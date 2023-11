Anyaország :: 2023. november 25. 17:18 ::

Tudta? Kóserjobboldali fiatalnak lenni lázadás - és nemcsak "dollárokért", hanem meggyőződésből is hülyék

Nagy közös európai változásra van szükség. Nem elég, hogy itt Magyarországon erősek azok az erők, amelyek a keresztény Európát akarják megvédeni - hangsúlyozta az Országgyűlés európai ügyek bizottságának elnöke az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) szombati küldöttgyűlésén Budapesten.

Varga Judit kiemelte: a jövő évi európai parlamenti választások tétje, hogy sikerül-e az önsorsrontó, progresszív liberális őrületet megállítani Európában, és sikerül-e az Európai Uniót a józanság útjára visszatéríteni.

Szavai szerint az "egyre láthatóbb és egyre népszerűbb" magyar modell három "szupererőre" épül.

"Az egyik, hogy ha nem is most van igazunk, de lesz. A másik, hogy a hagyományos keresztény értékek olyan támaszpontok, amelyek mindig segítenek megtalálni a boldog, kiegyensúlyozott utat. A harmadik pedig az, hogy nekünk van hitünk. Hiszünk a hagyományos családi értékeinkben, a keresztény kultúránkban, közös hagyományainkban, és hiszünk az összefogás erejében" - fogalmazott a politikus, aki rámutatott: ma "az egész világ arról szól, hogy minden nap kétségbe vonják ezeket a meggyőződéseket."

"Mi nem egyéni önzések vagyunk, hanem közösség" - hangoztatta, hozzátéve: a nemzeti jobboldalt a bajtársiasság, a lojalitás és a csapatjáték vitte sikerre.

Varga Judit szavai szerint az európai önsorsrontás része, hogy az emberek az idegen kultúrák jogait igyekeznek garantálni, miközben saját hovatartozásukat nem becsülik meg. Úgy vélte, ma olyan Európában élünk, ahol mások tisztelete bűn és ahol merészség kell ahhoz, hogy valaki elmondja, mit gondol az alapvető társadalmi kérdésekről.

Varga Judit kitért arra, hogy az európai vezetés elhibázta a járványkezelést, a migrációs politikát és az orosz-ukrán konfliktusra is rossz választ adott. Azért került ebbe a helyzetbe Európa, mert a politikusai "nem valódi politikusok", hanem "lakógyűlésvezető politikusok". Sok bennük a "vízió nélküli önzés" és minden döntésüket a személyes ambíció határozza meg - fűzte hozzá.

Arra biztatta a jelen lévő fiatalokat, ismerjék fel "a történelmi idők szelét" és aknázzák ki tehetségüket a "közösség, a nemzet és a keresztény kultúra fenntartása érdekében". "Ti fogtok példát mutatni Európa fiatal közösségei számára" - húzta alá.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője arról beszélt: nagy dolog ma fiatalként jobboldalinak lenni. "Ezt csak azok merik csinálni, akik mernek még lázadni" - mondta. Úgy fogalmazott, a valódi forradalom és a valódi lázadás ma a politikai térkép jobboldalán van, míg a baloldalon "a kényelmes konformisták ülnek", akik nem képviselnek értékeket.

Kocsis Máté óriási dolognak nevezte a kereszténység felvállalását is, hozzátéve: nemcsak fizikai, hanem morális, szellemi keresztényüldözés is zajlik a világban. "Egyre kevesebb szövetségest érezhettek magatok körül a világban. Akik még maradtak, azokat meg kell keresni" - hangsúlyozta Kocsis Máté, megjegyezve: Európában a liberálisok egyre durvább eszközöket vetnek be a jobboldal legyőzése érdekében. "A mi értékeinkre rárontottak, nekünk kötelességünk, hogy tegyünk ez ellen itthon is és külföldön is" - húzta alá.

A politikus rámutatott arra is, hogy a magyar modell nem jogilag, hanem politikailag jelent veszélyt a liberális brüsszeli elit számára. Azért folytatnak "politikai boszorkányüldözést" Magyarország ellen, mert "példát mutatunk másoknak". A támadások hátterében nem az egyes törvények bírálata áll, hanem az, hogy az európai vezetés nem akarja, hogy többen is elkezdjék mondani: nem akarnak háborút, migránsokat és genderpropagandát - magyarázta.

A küldöttekhez fordulva Kocsis Máté azt mondta: a jó ügyért vívott harc belülről ad támogatást az embernek. "Minden, amit gondoltok a világról, az jó. Az a jó oldal" - jelentette ki, hozzátéve: a kereszténydemokrata fiatalok "nem dollárokért dolgoznak", hanem meggyőződésből, s ebben rejlik az erejük is. "Ha a nehézségek leküzdése után abban a hitben térünk nyugovóra, hogy a jó ügyért küzdöttük, akkor mindig a jó ügy fog diadalmaskodni" - hangsúlyozta Kocsis Máté.

Nacsa Lőrinc, az IKSZ elnöke, a KDNP frakcióvezető-helyettese hangsúlyozta: a világban ma káosz van, járványok, háború, migráció veszélyezteti a fiatalok jövőjét, a brüsszeli vezetés pedig az emberek feje fölött akar döntéseket hozni.

Mint mondta, az európai mainstream politika nem a családalapítás, a vállalkozóvá válás, a munkavállalás vagy a továbbtanulás segítésével foglalkozik, hanem olyasmivel, ami nem a dolga lenne. "Jogunk van dühösnek lenni, mert támadják az értékeket, és próbálják ellopni a jövőnket" - jelentette ki, hozzátéve: ezt a dühöt cselekvéssé kell formálni.

"Az Európai Unió nem Brüsszelben van, hanem Budapesten, Varsóban, Rómában, a kistelepüléseken, vidéken és az európai polgárok szívében-lelkében. De a brüsszeli bürokrácia nem az európai polgárok szempontjait akarja figyelembe venni, hanem valami egészen mást" - magyarázta.

Hozzátette: "önző, közönyös világ felé akarnak bennünket terelni", erre pedig csak a közösségépítés és az egymásért való kiállás lehet a válasz. "Az erőnk a bajtársiasságban, a közösségben van. Ha összekapaszkodunk, ismét nagy győzelmeket arathatunk" - jelentette ki Nacsa Lőrinc.

(MTI)