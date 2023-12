Anyaország :: 2023. december 13. 18:05 ::

Lázár bosszúja

Mint az ismert, az elmúlt napokban sztrájkot tartottak a Volánbusz dolgozói. A sztrájk oka nem meglepő, ahogy ebben az országban lenni szokott, az alacsony bérezés és az eltérő elképzelések a jövő évi "bérfejlesztéssel" kapcsolatban. Dobi István, az érdekvédelmi szervezet elnöke a munkabeszüntetés reggelén interjút adott az InfoRádiónak.

Elmondta, hogy a tervezett 6-8 százalékos béremelés helyett 25 százalékos bérfejlesztést szeretnének elérni a Volán társaságnál. Tájékoztatott, hogy vasárnap „csak egy kisebb sztrájk volt", 3760 járatot érintett a munkabeszüntetés a Volánbusz járatain. Ezzel szemben hétfőn „42 500 járatból 19 180 járat maradhat ki", ami csaknem 50 százalékos kimaradást jelenthet a nap folyamán.

Lezajlott aztán a sztrájk, és itt is meglehetősen eltérő állítások fogalmazódtak meg. A Volánbusz azt mondta, hogy csekély volt az érdeklődés, a szakszervezet szerint viszont várakozáson felüli.

- Azokon a területeken, ahol a vasárnapi sztrájk ideje alatt 50-60 %-os támogatottsága volt a sztrájkunknak, ma a reggeli jelentések alapján a 80% közeli szinten áll. A nagyon alacsony 5-15 %-os támogatáson is sikerül javítani, itt is számítunk a munkavállalók aktívabb részvételére a sztrájkban – írta Dobi István, a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet elnöke Facebook-oldalán. Sőt, azt is kilátásba helyezték, hogy a jövőben újra sztrájkolni fognak.

Korábban Lázár János közlekedési miniszter "irreálisnak" nevezte a 25 százalékos béremelést, és úgy tűnik, a sztrájk után eljöhet a bosszú ideje is.



Ugyanis a dolgozók kétnapos sztrájkjára hivatkozva nem terjesztett elő a MÁV-Volán Zrt. bérmegállapodási javaslatot, erről számolt be a munkabeszüntetést követő sajtótájékoztatón Dobi István. Pafféri Zoltán vezérigazgató azt mondta, hogy „akik felette állnak, megtiltották neki, hogy bármilyen összeget is közöljön”.

Teljesen egyértelmű tehát, hogy Lázár János személyes kérésére történt mindez, mintegy megtorlásul azért, hogy sztrájkolni merészeltek. Pedig a sztrájk teljesen törvényes volt, így ez nem más, mint közönséges és kicsinyes önkényeskedés. Az pedig sajnos széles körű tapasztalat Magyarországon, hogy egy-egy sztrájkban résztvevő dolgozót később aljas módon diszkriminálnak, amikor elérkezik a "költségracionalizálás" időszaka, őket küldik el. A Fidesz rendszerében, mely hamisítatlan vadkapitalista elveken nyugszik, nem a legelső tényező a munkavállaló jóléte.

A Volánbusz egyébként – mint sok más vállalat – komoly létszámhiánnyal küzd, de gondolom erre is megvan már a "csodafegyver", mondjanak csak fel a magyarok, vagy rúgják ki őket, jönnek majd helyettük az ázsiai vendégmunkások, az indiai buszsofőrök biztos befogják majd a pofájukat és nem sztrájkolnak. Ez volna tehát a "nemzeti együttműködés" rendszere?

