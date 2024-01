Anyaország, Kultúra :: 2024. január 28. 23:44 ::

Kínai Újévi Fesztivál Budapesten

Mint azzal bizonyára olvasóink is tisztában vannak, Budapesten is van kínai negyed, amely természetesen kulturálisan is eltér a magyar berendezkedéstől, saját hagyományai vannak. A "Kínai Újévi Fesztivál" nevű rendkívül színes, mozgalmas rendezvényt január 28-án, vasárnap, a délutáni órákban tartották Kőbányán, a Mázsa tér közelében található úgynevezett "Chinatown"-ban.



Képgaléria a rendezvényről: