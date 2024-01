Anyaország :: 2024. január 29. 11:39 ::

Az AfD befolyásos politikusa is megjelent Thierry Baudet budapesti dedikálásán

Szombaton a tervezett egy óra helyett több mint két órán keresztül dedikálta A Covid rulett – A globalista hatalomátvétel és a Nagy Újraindítás című könyvét Thierry Baudet Budapesten. Az eseményre a patinás Honterus Antikvárium és Aukciós Ház Múzeum körúti székhelyén került sor, ahol már jóval a kezdés előtt rengetegen várták a holland parlamenti képviselőt.



Thierry Baudet

Thierry Baudet kötete múlt év augusztus végén jelent meg, és pillanatok alatt elkapkodták, mára pedig a második kiadás is szinte teljesen elfogyott. A szerző augusztusban már volt Budapesten egy könyvbemutatón, most pedig a Mi Hazánk Mozgalom évértékelője miatt tartózkodott a magyar fővárosban.

Mindenki számára igazi meglepetés volt, amikor a budapesti dedikáláson megjelent Németország második legerősebb pártjának, az AfD-nek a képviselője, Petr Bystron. A politikus az AfD EP-listájának a második helyezettje, azaz biztos befutó helyen szerepel a júniusi európai parlamenti választáson. Petr Bystron ugyancsak beszédet mondott a Mi Hazánk Mozgalom évértékelőjén.



Petr Bystron a Mi Hazánk Mozgalom évértékelőjén

Thierry Baudet a dedikálás előtt rövid beszédet mondott, amelyben arra hívta fel a figyelmet, hogy a globalista törekvések mindannyiunk szabadságát veszélyeztetik. Ebben a folyamatban a Covid csak egy eszköz volt arra, hogy a közegészségügy álcája alatt kiépítsék a totális kontrollt, ami egy totalitárius diktatúra feltételeit teremti meg. Ennek a hátteréről szól a könyve is.

Thierry Baudet pénteken érkezett Magyarországra, aznap este pedig Székesfehérváron a Petőfi Kultúrtanszéken tartott könyvbemutató előadást, ahol ugyancsak telt ház fogadta a szerzőt.

A kötethez Toroczkai László előszót is írt. Ebben így fogalmazott: „A Covid rulett minden idők egyik legérdekfeszítőbb műve, lebilincselő olvasmány, amit mindenkinek ismernie kellene. Ez ugyanis rólunk szól. Minden emberről. Az emberiségről. Az utolsó nagy összecsapásról, amelynek nem kisebb a tétje, mint hogy megmarad-e az emberek lelke. Ez pedig még a Great Reset árnyékában már eddig is elvett sok életnél is súlyosabb kérdés.”

Thierry Baudet kötetét Steve Bannon, Donald Trump volt főtanácsadója is ajánlotta, és mások mellett olyan neves személyiségek hívták fel rá a figyelmet, mint Robert F. Kennedy Jr., Catherine Austin Fitts, Reiner Füllmich.