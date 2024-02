Anyaország :: 2024. február 15. 20:05 ::

Íme a "létező kapitalizmus" Magyarországon

Annak idején a bolsevik diktatúra idején beszéltek nekünk az ún. "létező szocializmusról", meg is született a vicc, hogy a "létező szocializmus nem működik, a működő pedig nem létezik". Ez kétségtelenül így van, már amennyiben a kommunista ideológiát értjük ez alatt, de vajon hogyan állunk a kapitalizmussal? Azt látjuk, hogy létezik. Működik? Működik, természetesen, az már más kérdés, hogy melyek a működési elvei. Itt kezdődnek a gondok... Az alább eset tökéletesen bemutatja.



Fotó: dpa / Picture-Alliance / AFP

Mint ismeretes, nemrégiben kirúgták szegedi munkahelyéről Radics Gábort, a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség elnökét. Holott munkájával semmi gond nem volt, sőt, még szakszervezeti vezetőként - amit társadalmi munkában végzett - több alkalommal dicsérte is a szegedi Continental vezetését, hogy ők nem úgy működnek, mint a makói gyár.

De általában véve is a kettőnek, tehát a szakszervezeti tevékenységének és a szegedi gyárban végzett munkájának semmi köze nincs egymáshoz. Azonban úgy tűnik, a makói Continental gyár vezetése sikerrel gyakorolt nyomást a szegedi telephelyre.

Jelen pillanatban perek tucatjával akarják ellehetetleníteni, arra számítva, hogy az ügyvédi költségek és egyéb illetékek teljesen elveszik a kedvét a védekezéstől, és feladja. Sőt, nem fér hozzá ahhoz a levelezőrendszeréhez sem, amelyen keresztül tartotta a kapcsolatot a szakszervezet tagjaival, ezt is akadályozzák. A makói gyárban egyfajta suttogópropagandával hazugságokat terjesztenek róla. Odáig fajult a helyzet, hogy jövedelem nélkül már a megélhetése is veszélybe került. A vendégmunkások pedig azóta is érkeznek a gyárba.

Természetesen maga a kirúgás is jogtalan volt, és a különböző rágalmak sem igazak, amelyeket róla terjesztenek. Elképesztő és felháborító, hogy egy karvalykapitalista elvek mentén szerveződő, a dolgozókat kizsákmányoló klikk ilyen pofátlanul megtehet bármit.

A kormány pedig azt hagyja, hiszen ők a nemzeti szuverenitásról szóló szólamok ellenére teljes mértékben kiszolgálják a globális nagytőkét. Ez az egész ügy túlmutat már a makói "frontvonalon" , a magyar dolgozó, a magyar dolgozói érdekképviselet szimbolikus ügye lett, mert ha ezt meg lehet tenni Makón, akkor bárhol meg lehet tenni.

Lantos János - Kuruc.info