Anyaország, LMBTQP+ :: 2024. február 15. 20:17 ::

Kónya Endre jogi lépésekkel fenyegeti a "rágalmazókat"

A közösségi médiában tett közzé egy nyilatkozatot K. Endre, amelyben többek között arról írt, hogy valótlanul rágalmazták őt, és jogi lépésekre készül, írja az Index.

A bíróság által korábban elítélt K. Endre még néhány napja indított Facebook-oldalt „A bicskei gyermekotthon igazgatóhelyettese voltam” címmel, az első bejegyzését meg is osztottuk olvasóinkkal.

Csütörtökön ismét megosztott egy terjedelmes írást , amelyben kitért arra, hogy az előző írása után „sokan együttérzésüket fejezték ki felém, miután megismerték a tényeket”. Ezt megköszönte, majd azt írta, örül annak, hogy egyre többen ismerik meg az álláspontját.

– És nem dőlnek be a keresztény irgalom fogalmát és a kegyelem intézményét nem ismerő bosszúszomjas, istentelen gyűlölködőknek, akiknek már a két tisztességes hölgy szerintem nem indokolt lemondása sem elég – fogalmazott K. Endre, miközben arról is írt, hogy szerinte támadói „ócska, álságos lejárató propagandával most már mindenkit besároznának”.

Visszautalt arra is, hogy a napokban nyilatkozott a Blikknek, és elmondta, hogy „magam is mélységesen elítélem a pedofíliát, sajnálom, ami történt, tanárként és tisztességes emberként is együttérzek az áldozatokkal”.

„Azt is elmondtam ebben az interjúban, hogy a volt igazgató mellett egy másik nevelő is követett el gyalázatos pedofil szexuális bűncselekményt gyerekek ellen. Őt személyesen én buktattam le és távolíttattam el az otthonból, be is ismerte szörnyű tettét, el is ítélték emiatt a volt igazgatóval együtt, de az igazgató csak 8 év letöltendő fegyházat kapott, az általam lebuktatott pedofil nevelő pedig csak másfél év felfüggesztett börtönt kapott. Ennek kétszeresét kaptam (3 év 4 hónap börtönt) letöltendő büntetésként, noha nem követettem el pedofil bűncselekményt” – fogalmazott K. Endre, aki ezután arra is kitért, miért kapott elnöki kegyelmet.

„Ráadásul másfél év börtönt leültem és a kegyelmi döntés is rajtam hagyott még közel 2 év börtönt 5 évre felfüggesztve. A kegyelemre az is okot adott, hogy a gyermekotthonból való önkéntes távozásom után az egyik oktatási intézményben, ahol már vád alatt álló testnevelő tanárként dolgoztam ott is felléptem a szexuális zaklatás ellen: a tornaterem fiú öltözőjében egy nagyobb gyerek próbált szexuálisan zaklatni néhány nálánál fiatalabb és fizikailag gyengébb gyerekeket. Ügyeletes tanárként teljesítettem kötelességemet, a fiúöltöző ellenőrzése során tetten értem az elkövetőt, amiből rendőrségi ügy lett. A szülők hálájukat fejezték ki, hogy nem kellett gyermekeiknek elszenvedniük egész életükre kiható sérelmet” – írta.

Hozzátette azt is, hogy „a kegyelmi döntés kapcsán senki nem tett semmi törvénytelent, nem kért senki semmit ezért a döntésért, nincs semmilyen rejtélyes háttéralku, nincsenek olyan háttérkapcsolataim, amelyeket most sokan emlegetnek. A feleségem benyújtott egy kérelmet, amelyben számos méltánylandó személyi körülményt felhozott mellettem és arról is szólt, milyen kétséges bizonyítékok és kétséges eljárás alapján ítéltek el jogerősen” – írta, majd nem sokkal később azt is hozzátette, hogy

a kegyelmi ügyem kapcsán gerjesztett hisztériakampányban számtalan, a személyemet súlyosan sértő és valótlan tényállítás hangzott el, de ebből kiemelkedik a botránymédia szerepét játszó RTL Klub Házon kívül című, 2024. 02. 11-i adása, amelyben vaskos hazugságokat hangoztatva továbbra is igaztalanul bemocskolni igyekeznek engem és rajtam keresztül azokat, akik részleges kegyelmet adtak nekem 21 másik elítélttel együtt a Ferenc pápa tavalyi látogatása alkalmával adott csoportos kegyelem keretében.

„Nemrég a Szabad Európa portálon Gál András ügyvéd valótlanul állította azt rólam a volt igazgató elleni, 2011-ben szexuális bűncselekmény gyanúja miatt indult eljárás kapcsán, hogy akkor én voltam a sértett gyermekek eseti gyámja, ebben a minőségemben tudnom kellett a volt igazgató pedofil bűntetteiről és hátráltathattam a nyomozást. Mindez nem felel meg a valóságnak. Én akkor egyetlen gyermeknek voltam jelen egyetlen tanúmeghallgatásán eseti gyámként, akit nem befolyásoltam, ő nem állított olyat, hogy a volt igazgató pedofil bűncselekményt követett volna el és leghatározottabban visszautasítom azt is, hogy akkor és később akadályoztam vagy hátráltattam volna a volt igazgató felelősségre vonását” – írta K. Endre, aki azzal zárta bejegyzését: