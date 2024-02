Anyaország, Videók :: 2024. február 16. 15:55 ::

Gulyás tudja, hogy Varga Judit javasolta-e a kegyelmet, de azt nem árulhatja el

A magyar kormány a mögöttünk hagyott 14 évben egyedülálló hangsúlyt fektetett a családok támogatására és a gyermekek védelmére – erről beszélt a pedofilbotrány kirobbanása óta az első kormányinfón Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte a pedofíliára vonatkozó bűncselekmények büntetési tételeinek szigorítását, úgy, hogy „a baloldal ezt nem szavazta meg, itthon és külföldön is támadta”. A legtöbbet szerinte a családokért éppen Novák Katalin tette, de Varga Juditnak is komoly szerepe volt a jogalkotásban. A Magyar Hang összefoglalója.





Ideje retusálni a régi képeket

Ezért is érthető szerinte, hogy a társadalom nagy része meglepetten állt a kegyelmi döntés előtt, de az történt, „aminek ilyenkor történnie kell”, Novák Katalin és Varga Judit példamutató módon vállalta a felelősséget és lemondtak. Az államfő lépését egyébként néhány órával a hivatalos bejelentés előtt tudta meg. Annak kapcsán, hogy mi lehetett az oka, hogy Novák Katalin a kegyelem mellett döntött, a miniszter csak annyit mondott, hogy a jogszabály szerint nincs szükség indoklásra. Szerinte ráadásul a jövőben a köztársasági elnökök úgy fognak tekinteni az ilyen ügyekre, hogy azok nyilvánosak, így a szabályozáson nem szükséges változtatni. Állítása szerint azt egyébként tudja, hogy Varga Judit javasolta-e az államfőnek a kegyelmet, de ezt többszöri kérdésre sem volt hajlandó elárulni.

Az ügy folyománya volt az is, hogy Orbán Viktor bejelentette, hogy alkotmánymódosítást kezdeményeznek és a nevelőintézetek vezetőinek kinevezése előtti protokollon is szigorítanak. – Át kell tekinteni a gyermekvédelmi jogszabályokat és ahol lehet, az észszerű szigorításra nyitottak – mondta. Kérdésként felmerült, hogy a Jobbik már korábban kémiai kasztrálást javasolt (azóta ezt már Mi Hazánk képviseli – a szerk.), erről azonban a kormánynak nincs véleménye. A miniszter szerint jól meg kell fontolni, hogy milyen szankciókat fogadnak el, a legszigorúbb ötleteket sem kell egyből elvetni, de az emberi méltóságot nagyon fontosnak nevezte.

Két héten belül kiderül, kit jelölnek köztársasági elnöknek

Gulyás Gergely reményei szerint két héten belül kiderül az is, hogy kit jelöl a Fidesz-KDNP a köztársasági elnöki posztra. Novák Katalin lemondását a parlament február 26-án fogja elfogadni, ezután harminc belül kell az utódját megválasztani. Azt biztosra mondta, hogy közvetlen elnökválasztás nem lesz.

Amíg a nagyra becsült Balog püspök, Gulyás addig marad jogtanácsos az egyház kerületben

Felmerült Balog Zoltán esete is, a püspök ugyanis elismerte, hogy ő maga is tanácsolta Novák Katalinnak, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, de ezek után nem mondott le a tisztségről. A miniszter annyit mondott, hogy a kormánynak nincs véleménye a református egyház belügyeiről. A felelőssége kapcsán pedig azt hangsúlyozta, hogy azt annak kell viselnie, aki a döntést meghozta. A miniszter egyébként ugyancsak református, ráadásul a Balog Zoltán által vezetett egyházkerület jogtanácsosa. Arra a kérdésre, hogy marad-e a poszton, Gulyás Gergely azt mondta, hogy amíg Balog Zoltán marad, addig marad ő is csak. – Ha az a kérdés, hogy nagyra becsülöm, tisztelem-e és bízom-e benne, akkor mindegyikre igen a válasz – fogalmazott.

Budaházy kegyelméről a kormány is tanácskozott

Gulyás Gergely kijelentette azt is, hogy Balog Zoltán nem tájékoztatta előzőleg Orbán Viktort, „a miniszterelnök is a sajtóból értesült a kegyelmi ügyről”. Így pedig Varga Judittól sem tudott előzőleg a kegyelmi kérvényről, eleve, ilyen ügyekben ritkán van egyeztetés. Bár Budaházy György esetében még a kormány is tanácskozott a témáról, igaz, több ilyet nem tud említeni. Szerinte egyébként nem kellett volna kegyelmet adni és nem kellett volna ellenjegyezni sem.

Magyar Péter szólt, hogy ez lesz

Magyar Péter is szóba került, Varga Juditnak a hatalmat most élesen bíráló volt férje ugyanis Gulyás Gergelyt a partizános interjúban barátjának nevezte. A miniszter szerint hónapokkal ezelőtt beszéltek utoljára, amikor Magyar Péter megírta neki, hogy ha az állami tisztségei megszűnnek, akkor ezt fogja tenni, amit most. Nem próbálta lebeszélni és nem is reagált rá, mert nem szereti, ha fenyegetik. Azt nem tudta megmondani, hogy valaki áll-e mögötte, hiszen belső ellentét nincs a Fideszben.