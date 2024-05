Anyaország, LMBTQP+ :: 2024. május 3. 12:11 ::

Kaposvári fideszes politikust vádol szexuális zaklatással egy volt fidelitasos

Kozma Lilla Rita író, szociális munkás azt állítja, hogy 15 évesen, amikor a Fidelitas tagja volt, Kaposváron szexuálisan bántalmazta egy családos, fideszes helyi önkormányzati képviselő, aki jelenleg is a közgyűlés tagja.

A hvg-nek adott interjújában elmondta, hogy a 2009-es EP-kampány idején a szavazásra buzdító hívásokat a saját mobiljáról kellett intéznie, és azt mondták neki, hogy ki fogják fizetni utólag a számláját.

– A helyi Fidesz akkori irodavezetője irányított ehhez az önkormányzati képviselőhöz, mondván, hogy majd ő fogja odaadni neki a pénzt. Megkereste a férfit e-mailben, amire ő javasolt egy időpontot. Ez már a választások után történt, júniusban – idézte fel a történteket Kozma, majd így folytatta:

Végül a lakóhelyemhez közel beszéltük meg a találkozót, ami előtt írt egy SMS-t, hogy az utcában lévő buszfordulóban vár autóval. Odamentem és kinyitottam az ajtót, de nem akartam beszállni, csak gyorsan elintézni a kifizetést. Megmutattam a számlát és vártam, hogy odaadja a pénzt, aztán mindenki mehet a dolgára. De ő sürgetett, hogy szálljak be, és majd az autóban megbeszéljük. Furcsának tartottam, mert nem értettem, mit kell ezen megbeszélni, de 15 éves voltam, ő pedig felnőtt, nyilván nem gondoltam rosszra, szót fogadtam, és beültem mellé.

A kocsiban aztán újra elmondta, hogy csak a 3500 forintját szeretné elkérni, de a képviselő csak mosolygott és elindult, miközben Kozma észlelte, hogy kattant a zár. Ekkor kezdte magát rosszul érezni. Folyton csak azt kérdezgette tőle a férfi, hogy ő mit szeretne. Erre válaszul mindig azt felelte, hogy a telefonszámláját szeretné, ha kifizetné. Ő meg úgy csinált, mintha ezt nem akarná meghallani, inkább a lány magánéletéről tett fel kérdéseket, például azt, hogy van-e barátja, illetve szexuális jellegű kérdései is voltak.

Végül nem messze az otthonomtól leparkolt egy szántóföld szélén. Emlékszem, hogy hatalmasra nőttek a kukoricák. Itt leállította az autót, rám nézett, és újra megkérdezte, hogy mit szeretnék, amire elismételtem, amit már korábban is mondtam, hogy csak a telefonszámlát szeretném rendezni. Simogatni kezdett. Először a hajamat, aztán a bal karomat, amit egy idő után az ölébe húzott. Elhúzódtam, de nem hagyta abba: fogdosni kezdte a mellemet, és a belső combomat. Innentől kezdve kiesett minden. Képszakadás. Lefagytam, leblokkoltam, semmit sem tudtam csinálni, teljesen megsemmisültem mellette. Ezt követően egy évig nem menstruáltam, később pedig idegösszeomlásom lett, ami miatt elkezdtem terápiába járni.

Elmondása szerint a férfi még aznap írt neki egy SMS-t, amelyben megkérte, hogy ez az egész maradjon köztük. Arra a mai napig nem tud visszaemlékezni, hogy a simogatások után pontosan mi történt vele, pedig hosszú évek óta jár emiatt terápiára.

Az interjúban beszélt arról is, hogy a történtek után néhány nappal szólt két idősebb nőnek, akik Fidesz-tagok voltak.

– Nem vettek komolyan, az egyik azt mondta, hogy egy kis „simi” nem nagy dolog, és biztos nem is volt olyan rossz – nyilatkozta. Kozma állítja, különböző párthoz köthető rendezvényeken még találkozott a férfival, de arra mindig ügyelt, hogy kettesben ne maradjon vele. A Fidelitasból 2011-ben lépett ki.

Kozma tavaly februárban írta meg először a történetét a WMN-en, de abban a cikkben a település nevét és a politikus párthovatartozását sem említette.

Kozma Lilla Rita soha nem nevezte meg a nyilvánosság előtt azt a politikust, akiről a története szól, azonban a hvg a háttérbeszélgetés alapján be tudta azonosítani az illetőt. Az interjú felvétele után is meg is keresték a képviselőt, aki tagadta, hogy bármi történt volna közte és Kozma között. Azt nem cáfolta, hogy ismeri Kozmát, de azt igen, hogy az autójában ült volna.

„Soha senkit nem zaklattam, aki ilyet állít, az hazudik. Soha senkit, se férfit, se nőt, se gyereket nem bántottam. Nem vagyok erőszakos ember, a városban mindenkivel jó a kapcsolatom” – mondta a kaposvári fideszes politikus, majd megjegyezte, hogyha a nevét leírják, akkor jogi lépéseket fog tenni. „A Lilla az én autómban soha nem ült” – mondta.

(24)