Az Index információi szerint a mai újraszámlálásnál több mint 500 olyan szavazatot találtak, amelyet eredetileg érvénytelennek nyilvánítottak, de valójában érvényesek voltak. E voksok nagy többsége Vitézy Dávid szavazatszámát bővítette, de kisebb arányban voltak olyanok is, amelyeket Karácsony Gergelyre adtak le.

Ennek következtében csökkent a különbség a jelöltek közt, de végül kis különbséggel, mindössze 54 szavazattal Karácsony Gergely nyert.

Frissítés: jogászkodás, átfordítás, elcsalás - Karácsonyék tüntetni mennek

„A tényadatok alapján a szavazatok botrányos körülmények között történt újraszámolása után is megnyertem ezt a választást. Most arról kapok híreket, hogy a Nemzeti Választási Bizottság fideszes többsége olyan jogászkodásba kezdett, amivel megpróbálják átfordítani az eredményt. Most akarják elcsalni a választást – írja Fb-oldalán Karácsony Gergely, aki tüntetésre hívta támogatóit az Alkotmány utcába.