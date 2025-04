Anyaország, Háború :: 2025. április 2. 13:28 ::

Izraeli újság: Netanjáhu a gázai palesztinok deportálásának lehetséges magyar támogatásáról is tárgyal Orbán Viktorral

Ma érkezik Budapestre Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök. A látogatás pikantériája, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsot adott ki ellene a többi között a Gázai övezetbeli lakosság tömeges éheztetéséért, a palesztinok otthonaikból történő tömeges elűzéséért, az egészségügyi intézmények módszeres lerombolásáért. A The Times of Israel két nappal ezelőtt megszellőztette: Binjámin Netanjáhu Budapesten arról is tárgyal Orbán Viktorral, hogy Magyarország miként támogathatná annak a Trump-tervnek a végrehajtását, amelynek értelmében a többi között kitelepítenék a környező országokba a Gázai övezet mintegy 2,1 milliós lakosságát.



Orbán Viktor és Binjámin Netanjáhu Jeruzsálemben (fotó: Marc Israel Sellem)

Miután 1998 júliusában Magyarország is aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságot alapító Római Statútumot, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren landoló Cion Szárnya (Kanaf Cijjon – כנף ציון) elnevezésű kormányzati gépről leszálló izraeli miniszterelnököt a magyar hatóságoknak azonnal le kellene tartóztatni. Csakhogy Orbán Viktor már a Netanjáhu elleni elfogatóparancs kiadásának napján megüzente a „gázai mészárosnak”, hogy ő bizony fittyet hány a Nemzetközi Büntetőbíróságra, sőt elítéli az elfogatóparancs kiadását, s egyben meghívta hivatalos magyarországi látogatásra a háborús bűnöst. A magyar miniszterelnök az elfogatóparancs kiadása után szerette volna a világon elsőként vendégül látni Netanjáhut, de szerencsétlenségére a 2025. január 20-án hivatalába beiktatott Donald Trump elnököt Bibi annak ellenére előbb látogatta meg, hogy az időrendben később hívta meg.



Donald Trump 2025 februárjában bejelenti a Gázai övezet jövőjére vonatkozó tervét. A gázai mészáros megelégedetten hallgatja (fotó: AP)

Mindenekelőtt idézzük fel nagy vonalakban Donald Trumpnak a Gázai övezet jövőjére vonatkozó elképzelését, tervét, amelyet az izraeli újság szerint Orbán Viktor is támogatni kíván. Alig egy hónappal beiktatása után az amerikai elnök 2025. február elején egy Binjámin Netanjáhuval Washingtonban tartott közös sajtótájékoztatón ismertette Gázai övezet jövőjére vonatkozó, zsidó szempontból „messianisztikus” tervét. A világ több pontján is elképesztő geopolitikai változtatatás tervét szövögető Trump elképzelése szerint a nemsokára bekövetkező izraeli katonai győzelem után az Egyesült Államok ideiglenesen birtokba veszi a Gázai övezetet, ahonnan egyszer s mindenkorra kitelepítenék az ott élő, mintegy 2,1 millió palesztint, elsősorban Jordániába, Egyiptomba és Szaúd-Arábiába, Katarba, az Egyesült Arab Emírségekbe, Szomáliföldre, Szomáliába, Puntföldre, Marokkóba és Albániába, illetve más olyan országokba, ahol szintén „önként és dalolva” fogadnák be a kiűzötteket. Más lapra tartozik, hogy Magyarországon és az Amerikai Egyesült Államokon kívül a világon szinte mindenki tiltakozott, elutasította Trump eszement tervét.

„Birtokba vesszük a Gázai övezetet, elegyengetjük a területét, eltávolítjuk onnan a háborúból ottmaradt bombákat, aknákat és a lerombolt házak romjait. Ez egy csodálatos terv” – jelentette ki önmagát megdicsérve a világon egyre több, de egyelőre csak halkan megnyilatkozó politikus által „veszedelmes megszállottnak” mondott amerikai elnök. A sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva Trump annak lehetőségét sem zárta ki, hogy amerikai katonákat vezényeljen az újjáépülő, a honos lakosságától „megtisztított” Gázai övezetbe, s a Földközi-tenger partján kialakítják a Közel-Kelet Riviéráját. A Trump-terv értelmében amerikai ingatlanfejlesztők (elsősorban Jared Kushner, az amerikai elnök zsidó veje) egész szállodasort építenének a Gázai övezet tengerpartjára.



Gázai övezet, Dzsebálijá, 2024. december. A többi között ezért kellene letartóztatni a gázai mészárost (fotó: euromonitor.org)

Végül nézzük, mit írt izraeli forrásra hivatkozva a The Times of Israel Binjámin Netanjáhu és Orbán Viktor budapesti megbeszéléseinek egyik lehetséges témájáról:

Binjamin Netanjahu miniszterelnök az Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatandó megbeszélésen megvitatja Donald Trump amerikai elnök Gázai övezetre vonatkozó tervének lehetséges magyar támogatását. „Netanjáhu ugyanis igyekszik létrehozni egy lehetőleg minél több országból álló olyan nemzetközi koalíciót, amely támogatja Trump elnök Gázai övezetre vonatkozó elképzeléseit” – idézi forrását az izraeli újság. Februárban Trump bejelentette a Gázai övezet jövőjére vonatkozó elképzelését, amelynek értelmében annak lakosságát külföldre (sic!) telepítik, majd az Egyesült Államok irányításával megkezdődnek az újjáépítési erőfeszítések azért, hogy a háború sújtotta övezetet mediterrán üdülőhellyé változtassák.

Mi meg nagyon reméljük, hogy közismert Izrael- és zsidóimádata ellenére Orbán Viktor semmiféle módon nem lesz hajlandó támogatni, a nevét – s egyben a magyarok nevét – adni ehhez az aljas, népirtó tervhez, elképzeléshez. Reméljük, hogy Netanjáhu magyarországi látogatásának végén kiderül, hogy a Gázai övezetre vonatkozó Trump-terv lehetséges magyar támogatásáról szóló hír végül is hírlapi kacsának bizonyul.

