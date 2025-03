Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. március 29. 19:42 ::

Toroczkai: egy normális országban az ilyen gyilkos patkányt agyonlőhették volna a helyszínen

Több százan gyűltek össze Fonón, a Mi Hazánk vonulásos demonstrációján. A településen egy őrjöngő, drogos cigánybűnöző két asszonyt gyilkolt meg a kisboltban, egy harmadik idős embert pedig az utcán vert össze egy husánggal. Alább a Magyar Jelen tudósítása.



(Képek: Magyar Jelen)

A rendezvényt Pakusza Zoltán nyitotta meg, aki hosszan sorolta a cigánybűnözés áldozatait, Olaszliszkától indítva. A politikus a kormány szemére vetette, hogy a nagy szavak ellenére sem tett semmit a bűnözés ellen.

A Mi Hazánk Mozgalom zászlaja mellett felismerhető volt a Betyársereg és a Magyar Önvédelmi Mozgalom jelképe is.

Rákos daganat

Az első felszólaló a Mi Hazánk kaposvári önkormányzati képviselője volt, Erdélyi Ákos, aki felszólalásában ezt a bűnözői szubkultúrát “rákos daganatnak” nevezte, amelyet el kell távolítani, mert “a társadalom normálisabb fele nem kér belőle”.

Dócs Dávid csupán a közelmúltig ment vissza, így is számos példát tudott említeni, amikor antiszociális egyedek magyart gyilkoltak. Volt olyan eset, ahol fahusánggal, volt, ahol macskaeledeles dobozzal, és ki tudja még mivel öltek, amiből a politikus azt a következtetést vonta le, hogy ezeknek tényleg mindegy, a kezükben bármi lehet gyilkos fegyver.

Dócs Dávid feltette a kérdést: mi a közös ezekben a bűnelkövetőkben? Hogy nem a több száz éve velünk élő svábok, de még csak nem is svéd cserediákok voltak.

A politikus idézett egy régi liberális mondást, miszerint a bűnnek nincsen színe. Ehhez csak annyit tett hozzá, hogy “a bűnelkövetőnek viszont van”. Majd a kormányt bírálta, mely 15 év után sem tudott rendet tenni. Kritizálta a bírói gyakorlatot is. A bírókat szerinte érdemes lenne elvinni a no-go zónákba, hogy megtapasztalják a valóságot. Arról is beszélt, a magyar börtönök jelenlegi formájukban legfeljebb “továbbképzők” a bűnözők számára.

Meddig tűrjük még ezt?

Tyirityán Zsolt, a Betyársereg vezetője lépett a színpadra, aki arról beszélt, hűen jellemzi ennek a bűnözői rétegnek a hátterét, hogy a fonói gyilkos hozzátartozójának még van képe az áldozat családját fenyegetni. Fel is olvasott néhány kommentet, melyekben a magyarokat előszeretettel parasztozza az illető. Tyirityán szerint az, hogy számukra a “paraszt” egy pejoratív jelző, jól jellemzi, hogy a fizikai munkához mi a viszonyuk.

Ő maga, mint kiemelte, büszke arra, hogy paraszti felmenőkkel rendelkezik, miközben a cigányság vándorló életmódot folytatott, melyhez mindig kapcsolódott a bűnözés.

Meddig tűrjük még ezt? – tette fel a kérdést.

Az ilyen gyilkos patkányt agyonlőhették volna a helyszínen

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke volt az utolsó felszólaló. A pártelnök felháborítónak nevezte, hogy olyan országban élünk, ahol a bűnelkövetők hozzátartozói fenyegethetik az áldozatokat. Sőt, a rokonság még azt is meg akarja akadályozni, hogy a környező falvakból érkezők egy mécsest gyújtsanak az áldozatok emlékére – derült ki a beszédből. A politikus szerint a probléma megoldása igen könnyű, ám abban “sem a Fidesz, sem a globalista ellenzék nem érdekelt”. Toroczkai elárulta, a Mi Hazánk egy olyan országért harcol, amelyben nem lehet olyan, hogy akár csak egy magyar ne érezze magát biztonságban.

A Mi Hazánk vezetője beszédében leszögezte: azért fizetjük a bíróságot, hogy igazságot szolgáltasson. Nem jogot, hanem igazságot!

Toroczkai kijelentette, ha a fonói dolgozó magyaroknak lenne joga az önvédelemhez, lenne joga lőfegyvert tartani, akkor egy normális országban az ilyen “gyilkos patkányt agyonlőhették volna a helyszínen”.

A pártelnök beszélt Lázár János megszólalásairól is. Szerinte a kormánynak 15 éve volt, hogy ezeket a problémákat megoldja, mégis csak most vetik fel őket. Úgy látja, ezek a kiszólások már egyértelműen a választásokra való készülés részei.

Toroczkai felhívta a közönség figyelmét arra is, hogy a következő egy évben az várható, hogy a jelenlegi tendencia folytatódni fog, vagyis mind a Fidesz, mind a Tisza Párt a Mi Hazánk programjából fog lopkodni. Ehhez hozzátette, függetlenül attól, hogy milyen kormány alakul jövőre, a Mi Hazánk ott lesz, és “rá fogja kényszeríteni programját”.

A politikus arra is rámutatott, az ilyesféle viselkedésért nem lehet kizárólag a drogot okolni, hiszen könnyen elképzelhető, hogy az elkövető egy-két feles pálinka után is gyilkolt volna, vagy akár józanul is.

Nem csak a drogot, hanem az ilyen férgeket is ki kell vonni a társadalomból. Ez a tisztességes, dolgozó magyarok érdeke!

– szögezte le.

Akkor legyen halálbüntetés!

A Mi Hazánk vezetője arról is beszélt, hogy olyan rendőrségre van szükség, amely erőt mutat, amelyet tisztelnek és rettegnek a bűnözők. “Ha megjelenik a rendőr, a bűnözők ne körberöhögjék, hanem féljenek” – hangsúlyozta. Szerinte még csak nem is elsősorban nagyobb létszámú rendőrségre van szükség, hanem hatékonyabbra. Mint beszédében rámutatott, ha az állam erőt akar mutatni, akkor tud erőt mutatni, most viszont nem akar.

Vannak olyan bűnelkövetők is, akik a nép, a nemzet ellen követnek el súlyos bűncselekményeket, őket örökre ki kell vonni a társadalomból

– jelentette ki, hozzátéve, hogy ez esetben az se számít, hogy fehérgalléros bűnözőről vagy földönfutóról van szó. És, ha ehhez halálbüntetés kell, “akkor legyen halálbüntetés”.

Végezetül megköszönte az egybegyűlteknek a részvételt, majd óva intett mindenkit attól, hogy higgyenek a kishitűeknek, miszerint nincs értelme az ellenállásnak.

Vissza fogjuk venni a hazánkat a nemzetvesztők kezéből!

– ígérte meg Toroczkai a demonstráció zárásaként.

A tüntetés végén elindult az emlékmenet a gyilkosságok helyszíneire, ahol valamennyi megemlékező csendes főhajtás keretében elhelyezhette mécsesét.