Visszahelyezték a pedofilügyben érintett újbudai óvoda igazgatóját - a szülők elkezdték kivenni a gyerekeiket

Év eleje óta nem csitul a botrány a DK-s László Imre vezette XI. kerület Szivárvány Óvodája körül. Ekkor derült ki, hogy egy pedagógiai asszisztens fotókat készített a rá bízott gyerekekről, szülői elmondások szerint pedig olyan is előfordult, hogy igencsak félreérthető helyzetben volt az ölében gyermek. A rendőrség azóta is nyomozást folytat, a gyanúsítottat az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben őrzik. Ezzel egy időben az önkormányzat is belső vizsgálatot indított.



Kiderült, hogy az egyik óvónő már korábban jelezte az intézményvezetőnek, hogy a pedagógiai asszisztens gyanúsan viselkedik a gyerekekkel. Az igazgató azonban semmit nem tett, az önkormányzat vizsgálata pedig azt állapította meg, hogy nem hibázott semmiben.

A vizsgálat idejére az intézményvezetőt felmentették a munkavégzés alól, csakhogy a közelmúltban visszahelyezték László Imréék. Az esetet jelző óvónő viszont lelkiismereti okokból felmondott, ugyanis képtelen együtt dolgozni ezek után az igazgatóval.

A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy rajta kívül még hárman tették meg ugyanezt. Úgy tűnik, a szülőknek is megrendült a bizalmuk az óvoda vezetésében. A lapnak megszólalt egy édesapa, aki a kényes ügy miatt az arcát és nevét inkább nem vállalta.

Elmondta, hogy miután visszahelyezték az igazgatót, kivette gyerekét az óvodából, és másik intézménybe vitte. Szerinte az önkormányzat politikai okokból mentegeti az igazgatót, a városvezetés hozzáállása az ügyhöz pedig teljesen vállalhatatlan. Nemcsak ők, hanem rajtuk kívül még 8-10 család döntött úgy, hogy ezek után nem hajlandó abba az óvodába járatni gyermekét, ahol egyszer már ilyen veszélyeztetésnek tették ki a legkisebbeket.

El lehet képzelni, mit éreznek azok a szülők, akiknek a gyermekei kénytelenek voltak elviselni Gy. (azaz Győrffy) Péter gaztetteit.

– Ezt már a Fiatal Családosok Klubja alapítója mondta a Magyar Nemzetnek. Király Nóra szerint azért igazán szomorú az ügy, mert abban hisznek, hogy a gyermek és a család az első és mindent meg kell tenni a boldogulásuk érdekében. Ezek után pedig, mint mondta, érthető, hogy a szülők nem akarnak asszisztálni a botrányos önkormányzati döntésekhez.

