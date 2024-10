Anyaország :: 2024. október 11. 16:24 ::

Meghalt egy várandós szentesi nő és a magzata a szegedi kórházban - a rendőrség gondatlanság miatt nyomoz

A szegedi klinikán a napokban meghalt egy várandós nő és a magzata – tudta meg a 24.hu. A tragédiát megkeresésükre a kórház sem cáfolta. Az esetet firtató kérdéseinkre azonban mindössze egyetlen mondatot írtak:

Az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ az ügyben belső vizsgálatot folytat, amelynek lezárultáig nem áll módunkban tájékoztatást adni.



Iluusztráció: Thinkstock

Az esetről annyit tudott meg a lap, hogy a várandós nőt a szentesi otthonából vitte egy mentő a szegedi klinika sürgősségi osztályára. Több napig volt a kórházban, mielőtt elhunyt.

Az esetről a térség DK-s képviselője is írt a Facebookon hétfőn. Varga Ferenc beszélt a férjjel, aki elmesélte, mi történt, a politikus azonban nem írhatott részleteket. „Magára maradt két kiskorú gyermekkel és egy 18 éves fiatallal. Elvesztette szeretett feleségét és a születendő gyermeküket. A pontos esetet nincs jogom leírni. Egy dolog biztos: senki és semmi nem tudja kárpótolni őket a kisgyermeke és a felesége elvesztéséért” – tette hozzá.

Az esetről több fals információ is elterjedt a közösségi médiában, ezekről annyit írt Varga, hogy „a pletykákkal ellentétben József párját nem kezelték Szentesen, nem is zavarták el Szentesről. A Dr. Bugyi István Kórházban így nem is történhetett semmilyen mulasztás. Amikor megtörtént a baj, egyenesen Szegedre mentek.”

A lap megkereste a DK-s képviselőt is. Varga Ferenc közölte, nem kapott felhatalmazást az apától, hogy beszámoljon a részletekről. A politikus hozzátette azonban, hogy elfogadhatatlannak tartja, hogy a 21. században egy 28 ezer lakosú városban – beleértve a körzetéhez tartozó településeket is – nincs szülészet.

Varga arra utalt, hogy tavaly év elejétől szakorvoshiány miatt a szentesi kórházban szünetel a szülészet-nőgyógyászati osztály. A betegeket és a kismamákat Hódmezővásárhelyre, Szegedre és Kecskemétre irányítják át. Tavaly tavasszal a szentesi kórházat a szegedi klinikához csatolták, de a körzet fideszes országgyűlési képviselője, Farkas Sándor azt ígérte, Szentesen újraindul a szülészet. Ez azóta sem teljesült.

Varga pénteken demonstrációt hirdetett a Facebook-oldalán október 18-ára a szentesi kórház elé, hogy így követelje a szülészeti osztály újranyitását a Dr. Bugyi István Kórházban.

A 24.hu megkereste a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is. Válaszukban azt írták, hogy