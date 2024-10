Anyaország :: 2024. október 31. 22:49 ::

Csárdi sem megerősíteni, sem cáfolni nem akarta, hogy Rogán és Ungár üzenetváltásáról készült képet látott

A Magyar Narancs és a 444 is szerzett értesüléseket LMP-hez közeli forrásokból, amelyek szerint Csárdi Antal, az LMP-ből nemrég távozott országgyűlési képviselő egy üzenetváltásról készült képernyőkép birtokában lehet. Az értesülések alapján ez lehet a bizonyíték, amelyre Csárdi a pártból való távozása után hivatkozott, és amely szerinte minden kétséget kizáróan bizonyítja: Ungár Péter, az LMP elnöke és Rogán Antal egyeztettek Vitézy Dávid főpolgármester-jelölti kampányának stratégiájáról. A képviselő erre azt válaszolta, hogy az értesülést sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánja.

Csárdi Antal eddig nem mondott sok konkrétumot az általa ígért bizonyítékról, a 444 és a Magyar Narancs szerint viszont egy képernyőfotóról lehet szó. Ezen állítólag egy üzenetküldő alkalmazás felülete látható, azonban a 444-nek nyilatkozó forrás sem látta, viszont szerinte Csárdi nagyon feldúlt lett a kép láttán. A névtelenséget kérő források igazat adnak Csárdinak, szerintük hitelesek a képviselő szavai, és szerintük fény derülne a kép készítőjére is, amennyiben a képet nyilvánosságra hoznák.

Csárdi forrásvédelemre hivatkozott, és eddig még nem osztotta meg a bizonyítékot. A Telexnek adott interjújában arról is beszélt, hogy azóta már nincs is nála. A kép vagy más jellegű bizonyíték nyilvánosságra hozatala még korábbi párttársa, Keresztes László Lóránt szerint is jó ötlet lenne, szerinte viszont ennek hiányában Csárdi kijelentései inkább tűnnek politikai haszonszerzésnek, írja a lap.