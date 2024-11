Anyaország :: 2024. november 7. 16:23 ::

Vidnyánszky és Köves Slomó bemutatja: zsidó színházi specializációt indít az SZFE

Zsidó színházi specializációt indít jövő év szeptemberétől az osztatlan színművész szakos képzésén belül a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) - jelentették be csütörtökön sajtótájékoztatón.



Vidnyánszky Attila a sajtótájékoztatón (fotók: Bődey János / Telex)

Az ötéves képzés az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) kezdeményezésére, a Milton Friedman Egyetemmel együttműködésben, hazai és nemzetközi szaktekintélyek közreműködésével valósul meg.

Vidnyánszky Attila, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány kuratóriumi elnöke a csütörtöki sajtótájékoztatón történelmi és kivételes pillanatnak nevezte a zsidó színházi specializáció elindulását. Mint mondta, az alapítvány kuratóriuma minden támogatást meg fog adni a működéshez.

A kuratóriumi elnök hangsúlyozta: az SZFE és a Milton Friedman Egyetem is szívesen fogadta a kezdeményezést, amelyre olyan hallgatók jelentkezését várják, akik elkötelezettek és küldetéstudattal rendelkeznek. A minőségi képzés garanciája Szinetár Miklós lesz, aki mentorként vesz részt a képzésben.

Vidnyánszky Attila emlékeztetett arra, hogy a magyar színjátszás sokat köszönhet a "magyar" zsidóságnak. Ezért is fontos, hogy a Nemzeti Színház részese legyen a kezdeményezésnek - mondta.

Az SZFE szívesen vesz részt a kezdeményezésben, a specializációra héber nyelvtudástól és vallási hovatartozástól függetlenül jelentkezhetnek a hallgatók - mondta Sepsi Enikő rektor.

Ismertetése szerint a zsidó színházi specializáció tartalmazza a zsidó színházművészet elméleti képzését, a színháztörténetet, az előadás- és műelemzést, valamint a zsidó drámák tanulmányozását. Emellett lesz hébernyelv-oktatás, valamint gyakorlati képzés, amelyben a hallgatók a magyar nyelvű színészképzést követően héber nyelvű színészmesterséget tanulnak a 7-10. félévben. A hallgatóknak a 6-7. félévben egy izraeli egyetem színművészképzésébe lesz lehetőségük becsatlakozni, ahol eredeti nyelvi környezetben mélyíthetik el a tudásukat. A héber nyelv oktatását a Milton Friedman Egyetem fogja biztosítani - mondta az SZFE rektora, hozzátéve, hogy 7-9 színművész hallgatót fognak kiválasztani az új specializációra.

Olyan hallgatók jelentkezését várják, akik vállalják, hogy a tanulmányaik után a Baross utcai Firgun Házban - a tervek szerint - 2025-ben nyíló zsidó teátrum színészei lesznek. Megjegyezte, tárgyalnak a Tel-Avivi Egyetemmel egy 4-6 hetes blokk létrehozásáról, amely worksopokat és tanulmányutat is tartalmaz.



Szinetár Miklós és Köves Slomó

Az SZFE rektora bejelentette a képzés két osztályvezetőjét is: ez egyikük Maia Morgenstern, a bukaresti zsidó színház igazgatója, nemzetközileg elismert román színművész lesz, míg a másik osztályvezetői feladatot Réczei Tamás színházrendező, dramaturg, a Firgun Zsidó Kulturális Alapítvány elnöke vállalta. Az oktatásban mentori szerepet kap Szinetár Miklós rendező is - tette hozzá.

Sepsi Enikő emlékeztett arra, hogy Maia Morgenstern többek között olyan jelentős nemzetközi produkciókban szerepelt, mint Mel Gibson A passió című filmje, valamint számos magyar alkotásban is feltűnt, többek között Mészáros Márta A hetedik szoba és Szász János a Witman fiúk című filmjében.

Schottner Krisztina, a Milton Friedman Egyetem rektora arról beszélt, hogy az egyetem egyházi fenntartásban működő világi intézmény, amely az utóbbi években dinamikus fejlődésnek indult, ezt a hallgatók számának növekedése is mutatja. Folyamatosan bővül a képzési portfólió is, korábban gazdasági, társadalmi és bölcsészettudományi területekről érkeztek hallgatók, ma már tanítóképzés vagy pilótaképzés is elérhető az intézményben - tette hozzá.

Kitért arra is, hogy amióta az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) az intézmény fenntartója, a fejldődés felgyorsult, a hittudományi tanszéken, az Ashkenaziumon az akkreditációs bizottság pár héttel korábbi döntése értelmében már alap- és mesterképzés is indulhat. A rektor szólt arról is, hogy az Ashkenazium tanszéken keresztül támogatja az egyetem az SZFE zsidó színházi specializációját héber nyelvoktatással, valamint a zsidó színművészet és kultúra megismertetésével, emellett nemzetközi kapcsolatokat is biztosítanak, hogy a hallgatók Izraelben, nyelvi környezetben erősíthessék meg a tudásukat - hangsúlyozta Schottner Krisztina.

(MTI nyomán)