A stróman és a vő: egy év alatt megduplázta vagyonát Mészáros és Tiborcz

1241,8 milliárd forintos becsült vagyonnal újra Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar a Forbes milliárdoslistáján, a lap szerint vagyona a 2023-as folyóáras magyar GDP 1,65 százalékának felel meg.



Fotó: Németh Dániel/444

Mészáros vagyona az Opus Global miatt extrém módon kitett a tőzsdei hangulatnak, ez a kitettség a legutóbbi listán még mínusz 50 milliárd forintot jelentett a becsült vagyonában, idén viszont éves alapon 107 százalékos emelkedést hozott. A cégcsoport privát elemei 97 százalékos növekményt hozták, így Mészáros becsült vagyona összességében megduplázódott a tavalyi 591 milliárd forinthoz képest. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Forbes milliárdoslistájának összeállítása során először fordult elő, hogy egy magyar milliárdos becsült vagyona meghaladja az ezermilliárd forintot, nagyrészt az állami beruházások, az állami kölcsönök és a rafinált tulajdonrész-cserék miatt, írja a magazin. A cégcsoportján belül összesen 155 milliárd forintnyi osztalékot hagytak jóvá.

A lista második helyén Csányi Sándor végzett 684,8 milliárd forintos becsült vagyonnal, a harmadik helyen pedig ezúttal is Felcsuti Zsolt, az MPF Holding tulajdonosa áll, 487,4 milliárddal. Őket Veres Tibor Wallis-tulajdonos (473,3 milliárd forint), Gattyán György, a Docler Holding tulajdonosa (364,2 milliárd forint), Szíjj László, a Duna Aszfalt tulajdonosa (333,3 milliárd forint), Jellinek Dániel, az Indotek csoport társtulajdonosa (297,3 milliárd forint), Széles Gábor, a Videoton társtulajdonosa (228,6 milliárd forint), a többek között a Market Építőt tulajdonló Garancsi István (226,2 milliárd forint), valamint Demján Sándor özvegye, Demján Sándorné és családja (225,2 milliárd forint) követik a listán a top10-ben.

Az ötven leggazdagabb magyar becsült vagyona összesen eléri a 8,5 ezermilliárd forintot.

A listán másodjára szereplő Tiborcz István, Orbán Viktor veje 151,5 milliárd forintos becsült vagyonnal a 15. lett, ő egy év alatt megduplázta vagyonát. A listán új szereplő Keszthelyi Erik 102,9 milliárd forinttal, akiknek érdekeltségei nagy részét a Mészáros Lőrinccel közös Hungarikum Biztosítási alkusz, valamint a CIG Pannónia jelentős részvénypakettje adja ki.

A Forbes azt is írja, fontos változás az idei listán, hogy négy év pereskedéssel kikényszerített hallgatás után újra leírhatják a Hell energiaitalokat gyártó cégcsoport tulajdonosainak nevét, és újra feltehették őket a listára (a 39. helyen szerepelnek, 71,9-71,9 milliárd forintos becsült vagyonnal). A tulajdonosokkal elhúzódó jogvitája van a Forbes kiadójának, ami jelenleg is tart.

Frissítés: a "saját lábán áll", és az anyatejjel szívta magába a "jobboldaliságot"

Orbán Viktor veje most interjút is adott a lapnak. Tiborcz az interjúban többek közt azt mondta: "az idő a jó cégek legjobb barátja, a rossz cégeknek meg a legnagyobb ellensége. Nézd, ha én ezt az épületet el akarnám adni, már most nagyon sok pénzt tudnék keresni vele".

Az ingatlanbirodalmával kapcsolatban szereti hangsúlyozni, hogy nem sprintet fut, hanem maratont. Tiborcz állítja: minden híresztelés, vagyonos földbirtokos családja és a miniszterelnökhöz fűződő rokoni szál ellenére saját lábán áll.

A miniszterelnök veje arról is beszélt, hogy szerinte a politika és az üzlet összefonódása nem magyar sajátosság, illetve azt is hangsúlyozta, hogy az összefonódásokat igyekszik kerülni a családi találkozókon is, így üzleti döntésekben nem kéri ki apósa véleményét. Mint mondta:

Az én spektrumom nem összehasonlítható az ő spektrumával. Amikor szerdán Hszi Csin-pinggel, pénteken Donald Trumppal tárgyal, és a kettő között még Erdoğannal, akkor a vasárnapi ebédnél nem jut eszembe az üzleti dolgaimmal terhelni.

Az interjúban szóba kerültek Tiborcz felmenői is – egyik ágról orvos, másik ágról ügyvéd és bíró felmenői vannak –, ezzel kapcsolatban azt mondta:

a jobboldaliság nekünk az anyatejjel jött.

Tiborczék legfrissebb szerzeménye egyébként a volt MTV-székház a Szabadság téren. Az érdekeltségében pedig nem ez az első hotel a Szabadság téren. Korábban a tér sarkán álló 50 szobás szállodát szerezte meg a miniszterelnök vejének érdekeltsége.

(Telex - 24 nyomán)