Magyar Péter a cigányok "eredetmítoszához" hasonlította a Csodaszarvast

Mint arról korábban írtunk, Orbán Viktor és a Magyar Péter között ádáz harc dúl a cigányság szavazataiért, ebből kifolyólag az ilyen eseményeken, megszólalásokon a valóság nem jelenik meg, tehát a valós problémák, amelyek terhelik a magyar-cigány együttélést. Magyar Péter azonban új elemet hozott be, gyakorlatilag meggyalázta a magyar mitológia egyik fontos és szakrális elemét, a Csodaszarvas legendáját, amikor is mindenféle úgynevezett cigány „eredetmítoszokhoz” hasonlította.

Ez a cigány „eredetmítosz” úgy szól, melyet Magyar Péter adott elő az I. Romák a hazánkért fórumon (lesz folytatás, hurrá), hogy valamikor régen a cigányok vándorló, csipegető, de szabad madarak voltak, és milyen szép is volt ez a szabadság, de aztán ez megszűnt, de a cigányság lelkében ebbe az állapotba vágyódik vissza, s mint fogalmazott Magyar, ezért „nem is kuporgatnak”, mert úgy hiszik, majd egyszer újra ezekké a szép madarakká változnak. Szerinte ez annyira szép, hogy szépségében csak a magyarság Csodaszarvas-legendájához lehet hasonlítani.

Szerintem meg csak ne hasonlítsa hozzá, mert méltatlan. Ha már madár, akkor nekem sokkal inkább a dögkeselyűk jutnak eszembe, de hagyjuk.

A fórumon elhangzott sok szép és jó, a jelenlévő cigányok megtudhatták, hogy nem is Orbán Viktor, hanem Magyar Péter igazából a cigányok nagy barátja. Sajnálkozott azon is egy sort, hogy szegregáció van, arról persze hallgatott, hogy ez mitől alakul ki. De nem szegregáció az is, amikor a magyar szülők kénytelenek a gyermekeiket szomszédos településekre vinni, akár 20-30 km-re odébb, mert lakóhelyükön nem megoldott a cigányok miatt a normális oktatás lehetősége? Természetesen még csak érintőlegesen sem kerültek szóba azok a magyarok, akik az elmúlt évtizedekben estek áldozatul a cigánybűnözésnek.

Nem kellett volna ezt is felvetnie Magyarnak, ha már „tabumentességet” ígért?

Ezek nem történtek meg, de legalább cigányul köszönt el, „távesz báktáló”, zárta beszédét. Majd jött a Pride-szervező LMBTQ-aktivista Bódis „Csipke Józsika” Kriszta, de nézzék el nekem a kedves olvasók, őt már nem voltam képes meghallgatni... De elképzelhetjük, mi hangzott el.

