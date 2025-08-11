Idén már 4. alkalommal rendeztük meg július 13. és 20. között a gyerektáborunkat, amelynek helyszíne a festői szépségű Badacsonytördemic volt.
A tábor ideje alatt nemcsak pihenésben, hanem olyan közös élményekben is részesültünk, amelyek testileg és szellemileg egyaránt gazdagítottak bennünket.
Célunk az volt, hogy a gyerekek ne csupán jól érezzék magukat, hanem mélyebb, értékekkel teli élményeket is szerezhessenek – közösség, hagyomány, tanulás és játék mind kéz a kézben, olvasható a szervezők beszámolójában, mely ide kattintva érhető el, sok-sok fényképpel.