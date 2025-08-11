Anyaország :: 2025. augusztus 11. 19:13 ::

"Egy hét, amit nem felejtünk" - lezajlott a Vármegyés Tábor Badacsonytördemicen

Idén már 4. alkalommal rendeztük meg július 13. és 20. között a gyerektáborunkat, amelynek helyszíne a festői szépségű Badacsonytördemic volt.

A tábor ideje alatt nemcsak pihenésben, hanem olyan közös élményekben is részesültünk, amelyek testileg és szellemileg egyaránt gazdagítottak bennünket.