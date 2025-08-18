Anyaország :: 2025. augusztus 18. 11:17 ::

IDEA: nőtt a Fidesz támogatottsága, közelít a Tiszáéhoz

Az elmúlt hónapokban a teljes népesség körében 9 százalékpontról 4 százalékpontra csökkent a Tisza előnye – ez derül ki az IDEA Intézet legfrissebb, 2025. július 31. és 2025. augusztus 7. között készített országosan reprezentatív, kérdőíves felméréséből.



Július végén, augusztus elején a hazai felnőttek harmada (33%) szavazott volna a Tisza Párt listájára egy esetleges országgyűlési választáson, miközben a Fidesz–KDNP-t 29 százalékuk támogatta volna. Május óta a Fidesz–KDNP támogatottsága 4 százalékponttal nőtt a teljes népesség körében, miközben a Tisza Párté lényegében változatlan maradt. Így az elmúlt negyedévben 9 százalékpontról 4 százalékpontra csökkent Magyar Péter pártjának előnye a Fidesz–KDNP-vel szemben.

A választási részvételi hajlandóságot is figyelembe véve viszont elmondható, hogy a biztos szavazók körében a Tisza Párt ugyanúgy 7 százalékpontos előnyben van a kormánypártokkal szemben, mint ahogyan az májusban is tapasztalható volt.

Egy augusztus eleji országgyűlési választáson a biztos szavazó, pártot választani tudók 46 százaléka adta volna le a voksát a Tisza Pártra, miközben a Fidesz–KDNP listáját csak 39 százalékuk támogatta volna.

Az IDEA hangsúlyozza: a hazai pártpolitikai erőviszonyok még mindig mozgásban vannak, még ha nem is akkora mértékben, mint ahogyan az a tavalyi év első felében volt tapasztalható. Ezt mutatja, hogy amíg egy esetleges májusi választáson még 4, addig egy július végi, augusztus eleji voksoláson már csak 3 párt érte volna el a parlamenti frakció alapításához szükséges 5 százalékos parlamenti küszöböt.

Nyár közepén ezt a szintet – a Tisza Párton és a Fidesz–KDNP-n kívül – csak a DK tudta volna még teljesíteni (5%). Úgy tűnik, hogy a következő hónapokban a parlamenti küszöb elérésére csak a Mi Hazánknak (4%) és a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak (3%) maradt még esélye – közölték a felmérésben.

(24 nyomán)