Anyaország :: 2025. augusztus 18. 12:07 ::

Lemondott a Fidesz szegedi frakcióvezetője, akinek a neve az MNB-botrányban is felbukkant

Váratlanul lemondott frakcióvezetői posztjáról Polner Eörs, a szegedi közgyűlés fideszes tagja – írja a Szeged365 nyomán a 24.

Polner idén februárban lett a Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) tartozó Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) felügyelőbizottságának tagja, ám két társával együtt már áprilisban lemondott. Ennek oka az volt, hogy Polnerék jegyezték azokat a jegybanki beszámolókat, amelyekkel kapcsolatban az Állami Számvevőszék súlyos, több százmillió forintos szabálytalanságokat állapított meg.

A fideszes politikus idén tavaszig tagja volt a szegedi önkormányzat felügyelőbizottságának is, ám egy zárt ülést követően, amelyet Mihálik Edvin momentumos képviselő indítványozott, az MNB-ügyre hivatkozva lemondatták.