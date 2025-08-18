Anyaország, Videók :: 2025. augusztus 18. 12:20 ::

Markológép zuhant egy autós elé, egy másodpercen múlt a baleset

Az úttestre zuhant egy markológép egy kamionról júliusban, amikor a híd alatt akart átmenni a jármű, de a szerelvény nem fért át. A Bama szerint senki sem sérült meg az incidensben, csupán a forgalomban okozott kisebb fennakadást az eset.

A BpiAutósok most közzétett egy videót, amit egy olvasó fedélzeti kamerája rögzített a pillanatról. A sofőr visszaemlékezett a történtekre, és elmondta: „Túléltük! Az autón is csak kisebb nyomok maradtak. Körülbelül egy másodperc alatt kellett reagálni. A markoló gémje volt magasabbra hagyva, és konkrétan bezuhant az úttest középső sávjába.”

