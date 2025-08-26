Anyaország :: 2025. augusztus 26. 09:51 ::

Görögdinnye-ellenőrzési akció: 19 millió forint bírság, 308 kilogramm megsemmisített gyümölcs

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a vármegyei kormányhivatalokkal együttműködve átfogó ellenőrzési akciót indított, amelynek középpontjában a görögdinnyék álltak. A szakemberek 485 kereskedelmi egységet vizsgáltak, 426 hazai és 132 import tételt ellenőriztek, 26 esetben 19 millió forint bírságot szabtak ki, és két nyomon követhetetlen tétel miatt 308 kilogramm dinnyét kellett megsemmisíteni - jelentette be kedden a hatóság.

A szakemberek a termékek minőségét, jelölését és nyomonkövethetőségét vizsgálták a nagykereskedőktől kezdve a kiskereskedelmi láncokon át egészen az út menti árusítóhelyekig.

A beszámolóban kitértek arra is, hogy a szezon elején még a főként Görögországból és Olaszországból származó import görögdinnyék domináltak a piacon, míg a nyár előrehaladtával fokozatosan növekedett a hazai termékek aránya. A minőség összességében megfelelőnek bizonyult, ugyanakkor egy görög tételt éretlenség miatt kellett kivonni a forgalomból. Az egyik legnagyobb kiskereskedelmi áruházlánc központi raktárában pedig egy eladásra előkészített, túlérett, romlásnak indult tételre bukkantak a szakemberek, amelyre több mint 16 millió forintos bírságot róttak ki.

Az ellenőrzések tapasztalatai alapján a leggyakrabban előforduló hiányosság a nem megfelelő vagy hiányzó jelölés volt, legfőképp a származási ország és a minőségi osztály feltüntetése maradt el a címkékről. A növényvédőszer-maradék vizsgálatok során mind a hazai, mind az import minták, a még folyamatban lévő néhány eredményt leszámítva megfelelőnek bizonyultak.

(MTI)