Dobrev és a tiszások is kihagyják idén a vita lehetőségét a fideszes Tranziton

A Tranzit Politikai Fesztivál hagyományosan a különböző politikai nézőpontok ütköztetésének terepe, idén azonban elmarad a kormány és az ellenzék nyilvános vitája - közölte a Tranzit szervezőbizottsága kedden.



A szervezők azt írták: ezzel egy fontos, a társadalom szélesebb rétegeit is megszólító párbeszéd lehetősége veszett el.

A meghívottak sorában szerepelt többek között Dobrev Klára és Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselői; Jávor Benedek, a Párbeszéd korábbi EP-képviselője; Léderer András, a Magyar Helsinki Bizottság érdekvédelmi vezetője; Kollár Kinga és Tarr Zoltán, a Tisza Párt európai parlamenti képviselői; valamint Ungváry Krisztián történész - sorolták, kiemelve: egyikük sem vállalta a vitát.

A Tranzit szervezőbizottsága hangsúlyozta: a meghívás minden esetben nyitott és egyenlő feltételeket biztosít, céljuk az érdemi, akár éles hangvételű, de kulturált vita. Hozzátették: több résztvevő és felszólaló is sajnálatát fejezte ki a vita elmaradása miatt, mondván, a Tranzit Fesztivál megfelelő színtér a vélemények ütköztetésére. A fesztivál így idén főként a jobboldali, szuverenista gondolatkör képviselőinek előadásaival telik majd, de a szervezők remélik, hogy a jövőben az ellenzéki politikusok is összeszedik a bátorságukat az oly sokat emlegetett vitához - jegyezték meg.

(MTI)