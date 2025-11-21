Anyaország :: 2025. november 21. 12:37 ::

Karácsony a "fantasztikus" Tüttő Katát szeretné helyettesének

Karácsony Gergely Tüttő Katát (MSZP) javasolja átmenetileg, jövő júniusig főpolgármester-helyettesnek a Fővárosi Közgyűlésnek, amely erről jövő szerdai ülésén dönthet.

A főpolgármester pénteken, a döntéséről beszámoló Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: "olyan embert jelölök, aki megfelel a törvényi előírásnak - közgyűlési tag, de nem polgármester vagy alpolgármester -, vállalja a feladatot és akiben megbízom. A közgyűlésben egyetlen ilyen ember van: Tüttő Kata."

Karácsony Gergely emlékeztetett: a Fővárosi Közgyűlés ez idáig egyetlen főpolgármester-helyettest sem választott meg. "Ez tovább nehezíti az egyébként sem könnyű helyzetünket, ráadásul törvénytelen állapotot eredményezett" - fogalmazott.

A főpolgármester felidézte, hogy tavaly ilyenkor Kiss Ambrust és Vitézy Dávidot, "a jobbkezemet és az egykori ellenfelemet jelöltem erre a feladatra". Ám, a közgyűlés meg sem tárgyalta a javaslatot - tette hozzá.

Karácsony Gergely Tüttő Katát jellemezve azt írta, hogy ő az egyik legkiválóbb politikus, akivel valaha dolgozott. Fiatal kora ellenére a közgyűlés legtapasztaltabb tagja és ezzel párhuzamosan a legmagasabb vezetői tisztséget tölti be, amit magyar valaha elért az Európai Unióban (EU): ő az EU önkormányzati szervezetének, a Régiók Bizottságának az elnöke. Az ottani megválasztását az összes frakció támogatta, beleértve a magyarországi fideszes és ellenzéki önkormányzati politikusokat. A Tiszának ugyan itt nincsenek képviselői, de a Tisza pártcsaládja, az Európai Néppárt is támogatta Tüttő Kata megválasztását - olvasható a bejegyzésben.

Karácsony Gergely közölte: mivel szerinte a 2026-os parlamenti választás előtt szinte lehetetlennek tűnik feloldani a fővárosi politikai patthelyzetet, ezért azt javasolja a közgyűlésnek, hogy csak jövő júniusig, az új kormány megalakulásáig válasszanak helyettest.

"Utána úgyis új, remélhetőleg sokkal jobb korszak kezdődik a főváros életében. Kata pedig azzal szeretné megkönnyíteni a döntést, hogy díjazás nélkül, társadalmi munkában látná el a feladatot" - fogalmazott a főpolgármester. "Ezáltal helyreállítanánk a főváros törvényes működését, kapnánk egy már bizonyított főpolgármester-helyettest és egy fantasztikus »nagykövetet« az EU-ban" - írta.

"Ez Budapest érdeke. Meglátjuk, ez kinek mennyire fontos" - zárta bejegyzését Karácsony Gergely.

(MTI)