2026. március 30. 11:17

Újabb kiszivárgott Tisza-programról ír az Index, Magyar Péter szerint ez is hamisítvány

Nemrég tudomásomra jutott az is a Tisza központjából, hogy immár nem csak adótervekkel kapcsolatos tanulmánygyűjtemény létezik. A közelmúltban kidolgoztak ugyanis egy energiapolitikára vonatkozó tervet is. A Tisza központjában, Magyar Péter belső ellenzékében ez már kiverte a biztosítékot, és sokan közérdeknek tartanák, hogy ez a terv még a választások előtt nyilvánosságra kerüljön. Osztom ezt a véleményt – nyilatkozta Csercsa Balázs, "a Tisza Párt egykori önkéntese és egyházpolitikai munkacsoportjának volt vezetője" az Indexnek adott interjújában, majd pár órával az interjú megjelenését követően meg is osztotta a Facebook-oldalán az emlegetett dokumentumot.

Itt már azt írta, "sokaknak elegük van a Tiszában abból, hogy az újonnan érkezettek már most úgy viselkednek, mint akiknek kezében van a korlátlan hatalom. Befújta hozzám a szél Kapitány István csapatának legújabb anyagát. A valóságot persze most is elhallgatnák. Amire készülnek, arról a Tisza szavazói semmit sem tudnak. Éppen az ilyenek miatt lett elegem a Tisza Pártból."

Az általa megosztott irat szerint a Tisza-kormány megalakulása után két kihívást, az orosz energiabeszerzések leépítését és a túlzott állami szerepvállalás visszaszorítását kell kezelni.

A végrehajtás alcím alatt megoldásként szerepel a keltezés és aláírás nélküli dokumentumban a védett ár kivezetése, a lakossági áram- és gázárak piacosítása, a Mol Dunai Finomítójának átállítása, és egy egyszeri, két évre szóló Energiafüggetlenségi Adó bevezetése a megtakarításokra. A szövegben a politikai kockázatokat is elemzik állítólagosan, konkrétan említve a különböző támogatási felületeket és azok kezelési javaslatát.

Miután a Magyar Nemzet beszámolt Csercsa bejegyzéséről, Orbán Viktor a Facebookon hívta fel arra a figyelmet. Mint írta, "ezt mindenkinek látnia kell. Kint a Tisza energiaátállási terve."

Magyar Péter nem sokkal később szintén a közösségi oldalán reagált a kiszivárogtatott dokumentumra. Ő úgy fogalmazott: "A Mészáros Lőrinc-féle Index és Orbán Viktor ismét közösen hazudnak. Egy árva szó sem igaz a propaganda által hamisított energetikai anyagból. 13 nap."

