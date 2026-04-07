Anyaország, Videók :: 2026. április 7. 14:10 ::

MIÉP-fórumot tartott a Mi Hazánk

40 év munka után a férfiak is mehessenek nyugdíjba! - e programponttal a fókuszban tartottak fórumot a MIÉP egykori, a Mi Hazánk mai központi irodájában.

Toroczkai László a MIÉP országgyűlési képviselőjelöltje volt már 1998-ban, Csurka István felkérésére a Magyar Fórum újságírója is, Novák Előd pedig az ezredfordulón a MIÉP Ifjúsági Tagozat elnöke volt, kezdeményezésére a Mi Hazánk megalakulása után elsőként a MIÉP-pel kötöttek együttműködési megállapodást, még ha az akkor már csak szimbolikus volt is, de Toroczkai László 2019-ben hivatalosan is a Mi Hazánk-MIÉP-FKGP színeiben lett polgármester Ásotthalmon. Dr. Bognár László, az egykori MIÉP alelnöke és országgyűlési képviselője ma a Mi Hazánk Nyugdíjas Kabinetjének elnöke.