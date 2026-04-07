2026. április 7. 14:43

Vance annyira szeretne segíteni Orbánnak, amennyire csak lehet

20 éve nem volt ilyen magas rangú vendégünk az Egyesült Államokból – kezdte mai sajtótájékoztatóját Orbán Viktor, majd úgy folytatta, hogy 2025 a rekordok éve volt az amerikai-magyar gazdasági együttműködésben.



A magyar kormányfő hozzátette, a két ország megerősítette a stratégiai együttműködést az űripari és védelmi területen, majd kiemelte, hogy a mostani helyzetben különösen fontos az energetikai együttműködés.

Orbán megismételte azt a korábbi kijelentését, meggyőződése, hogy ha Donald Trump lett volna az elnök 2022-ben, akkor nem tört volna ki az ukrajnai háború, illetve, hogy Brüsszel akadályozza a békekötést.

A miniszterelnök azt is állította, hogy Magyarországon egy külső erő próbál beavatkozni a választásba.

Segítenek, ahol tudnak

Az amerikai alelnök elmesélte, hogy most van másodszor Budapesten, korábban magánemberként utazott ide, és ahogy akkor, úgy most is húsz hetes terhes volt a felesége.

Ahogy tudok, segítek Orbán Viktornak a kampányban (…) Szeretnék egy jelet küldeni Brüsszelbe, akik visszafogják a magyarokat.

Vance ezután a magyar kormány üzeneteit ismételte meg, miszerint Magyarországon a legolcsóbbak az energiaárak, és a Fidesz politikája nélkül ez nem lenne lehetséges.

"A két ország erkölcsi együttműködése miatt vagyok itt (…) Hogy a gyerekek úgy mehessenek iskolába, hogy nem próbálják meg befolyásolni őket."

Vance szerint Orbán egy államférfi, aki Donald Trump mellett a legtöbbet tette azért, hogy lezárják az orosz-ukrán háborút. Az alelnök azt is állította, hogy Magyarország a legkonstruktívabb volt, mint az összes más ország.

Vance azt is állította, hogy szerinte Brüsszel tönkre akarja tenni Magyarországot, azért mert utálják Orbánt.

Próbáltak megoldást találni az ukrajnai háború lezárására?

Újságírói kérdések következnek, az első ilyenre Orbán válaszolt, amelyben megerősítette, hogy beszéltek a háborúról, már csak azért is, mert az két keresztény ország konfliktusáról szól, és ez fontos keretezés. Ezután azzal folytatta, hogy Magyarország most is készen áll egy békecsúcs megrendezésére, ha az USA és Oroszország ezt szeretné.

Vance azt mondta, arról nem hallott, hogy Zelenszkij megfenyegette volna Orbánt, de tudja, hogy a magyar kormányt milyen sokan támadták. Az alelnök ezután a magyar kormány által is sokszor ismételt véleményt hangsúlyozta, miszerint a háború megoldása diplomáciában rejlik.

Mit jelent a magyar-amerikai energetikai együttműködés?

Orbán: az a stratégia, amelynek jegyében az európaiak támogatták az ukránokat, az megbukott. A kormányfő szerint a magyar helyzet nehéz, és újra elmondta azt az állítást, hogy Kijev egy ukránbarát kormányt akar hatalomra juttatni Magyarországon, ezért az energiával zsarol, így ezt kell megoldani.

A Patrióta szerint megjelentek olyan titkosszolgálati jelentések, miszerint az ukránok megpróbálták volna befolyásolni az amerikai választásokat. Bár ez az oroszok által hangoztatott álláspont, és semmilyen bizonyíték nincs rá, Vance szerint ez valóban így történt, „de az ukránok már csak ilyenek”. Az alelnök ezután azt is felrótta egyes ukrán politikusoknak, hogy a demokratákkal kampányoltak a 2024-es amerikai elnökválasztás előtt.

Vance szerint óriási hiba volt a nyugat-európai országok részéről, hogy el akartak szakadni a keletről érkező olajtól és földgáztól.

Kérdés Vance-nek: mi a helyzet Iránnal?

Kedden jár le az a határidő, amit Donald Trump adott Iránnak a Hormuzi-szoros megnyitására, különben az amerikaiak földdel teszik egyenlővé az országot.

Vance úgy látja, két lehetőség van: az első, hogy Irán többet nem engedi meg a terrorizmust, és egy jól prosperáló békés országot hoznak létre; a másik pedig, ha ezt nem teszik meg, akkor egy sokkal brutálisabb vége lesz. De még sok tárgyalás vár rájuk, a határidő lejártával is.

Remélem Isten egyetért azzal, hogy Iránnak nem lenne szabad nukleáris fegyverrel rendelkeznie.

Ha Orbán kikap a választáson, az új miniszterelnökkel is együtt fognak működni?

Bárki is lesz Magyarország új kormányfője, együtt fogunk vele működni, mert szeretjük a magyar embereket – válaszolt a Vance egy újabb kérdésre. Hozzátette ugyanakkor, hogy biztos benne, hogy Orbán és pártja nyeri a választást, mire a miniszterelnök angolul közbeszúrta, hogy „ez a terv”.

Egy újabb irános kérdésre reagálva Vance megjegyezte, reméli, hogy ma este 8 óráig választ kapnak Irántól a felhívásra.

Ezzel véget is ért a sajtótájékoztató.

(24 nyomán)