Olvasói levelek, Cigánybűnözés :: 2018. július 5. 18:30 ::

Olvasó: nyugodtan bömböltethetik a cigányok éjszaka a zenét Érden, a rendőrök nem hajlandók fellépni ellenük

Tisztelt Szerkesztőség!

Érden közismert a cigánybűnözők és a helyi rendőrség jó kapcsolata. A rendőrség nem szívesen vegzálja a cigányokat. Főleg a jól menő építési vállalkozókat.



A tegnap (szerda) éjszaka megint jó példáját mutatta az érdi rendőrség a cigányokkal való bratyizásának. Az Iparos úton lakó építési vállalkozó bulit rendezett. Már délutántól üvöltött a cigányzene. Komoly erősítőkkel, meghívott zenészekkel. Mikrofonon keresztül fokozták a hangulatot.

A hangerőre jellemző, hogy 800 méterrel távolabb is idegesítően hangos volt a „zene”. Így ment ez este fél tizenegyig. Amikor is szirénázva, megkülönböztető jelzéseit használva megjelent két rendőrautó. A távolból jól láttuk őket. Megnyugodtunk, hogy végre rend lesz. Néhány perc csend után a cigányok ott folytatták, ahol abbahagyták. Derék rendőreink, miután láthatták a mulatozó cigányokat, úgy dönthettek, hogy a kisebbik bajt választva inkább békén hagyják őket. Az is lehet, hogy valamit odadughattak a zsebükbe, mert innentől kezdve akárhányszor hívtuk fel a 107-es segélyhívót, és kértük, értesítsék az érdi kapitányságot az elviselhetetlen hangzavarról, semmit sem tettek.

Csak jómagam legalább hatszor telefonáltam. Az egyre ingerültebb érdeklődésemre a diszpécser hölgy mindannyiszor közölte, hogy ő értesítette az érdi kapitányságot, de azok azt válaszolták: 1., ismét kimentek (ami hazugság, mert láttam volna), 2., most fontosabb dolguk van, ha lesz idejük, majd intézkednek.

Hajnali fél kettőkor még üvöltött a zene. Fél tizenegytől fél kettőig nem jutott idejük a rend őreinek intézkedni. Lehetséges, hogy egyszer majd rend lesz Érden? A nyilvánosság hatására talán számon kérik az érdi kapitányság rendőreinek ezt a hozzáállását. Esetleg újabb rendőr-bűnöző összefonódásra derül fény.

Mindez hétköznap történt, ahol rajtam kívül több száz érdi család kialvatlanul ment dolgozni, mert derék rendőreink, ki tudja milyen okból, de ismét szemet hunytak és asszisztáltak a cigányok jogsértéséhez.