Újabb olvasói reagálás a "jobboldali összefogásra" buzdító elképzelésre

Tömören azzal kezdeném, hogy a jelenlegi kormánypártokkal igenis lehetne helye összefogási hajlandóságnak, ugyanis az Orbán-kormányok képviselnek bizonyos tradicionalista értékeket: a gyermekes családok támogatása (ezáltal a népességcsökkenés megállításának szándéka), a nemzetpolitika, a külhoni magyarság minden eddiginél erősebb (bár még mindig nem elég jelentős) képviselete, a keresztény Magyarországhoz való (sajnos csak részbeni) visszanyúlás, a nagyon régen vagy sohasem tapasztalt mértékű hadseregfejlesztési program, a várrekonstrukciós program és egyéb stratégiai fontosságú építkezések. Sorolhatnék még hasonló, nemzeti ügyeket szolgáló kormányzati intézkedéseket, amelyeket támogatni kell.

De az igazság képzeletbeli mérlegének másik serpenyőjében jóval súlyosabb hibák és bűnök lelhetőek fel az Orbán-rendszer működésében.

Kezdjük azzal, hogy maga a Fidesz korábban - közvetve - "felzabált" minden olyan jobboldali vagy jobboldalinak tartott politikai erőt, amely konkurenciát jelenthetett volna számára: FKgP, MDF, MIÉP, a KDNP-t pedig egyszerűen felvásárolta. (Természetesen nem azt állítom, hogy ezen pártok egytől egyig "makulátlan tisztességgel" bírtak, de ettől a tény még tény marad.)

Inkább szorítkozzunk az eddigi Orbán-kormányok tevékenységére!

A rendvédelem (elsősorban a rendőrség) tekintetében alig tettek többet a közbiztonság érdekében az "örökös belügyérük", azaz Pintér Sándor eddigi regnálása alatt, mint a balliberális kormányok. Mondhatni, semmit sem. Szinte naponta sújtanak le például "ómigráns" karok többnyire idős, magatehetetlen magyarokra, és nem csupán falvakban, hanem a fővárosban, vidéki városokban is. 2010 óta sem javult a helyzet. Kérdezem: hány magyar embernek kell még meghalnia a közbiztonság jól érzékelhető hiánya miatt? (Fontos megjegyezni azt is, hogy a rendőri állomány morális állapota rendkívül rossz, ami érthető. Ez is jelentős mértékben hozzájárul a helyenként anarchiát idéző állapotokhoz.)

Itt nem lehetséges közös nevező Orbánékkal.

Az egészségügy szintén Orbánék "állatorvosi lova". Nem elég nekünk a létező vagy nemlétező (minden olvasónak a fantáziájára bízva!) pandémia, a minisztériumnak éppen a "járvány" kellős közepén volt szükségszerű előhozakodnia egy új szolgálati jogviszonnyal, amely további lemorzsolódást eredményezett a szakmában, miközben a terület a működőképességének a határán jár. Nem is beszélve arról, hogy a "pandémia" időszaka alatt sorra privatizálja a kormány az egészségügy olyan szegmenseit a csókosok számára, amelyek még termelhetnek némi profitot, miközben a veszteséges részei az állam (az adófizetők) nyakán maradnak. Hány embernek kell még meghalnia a nem megfelelő egészségügyi ellátás miatt?

Itt nem lehetséges közös nevező Orbánékkal.

A nemzetgazdaságunk működtetéséről is illik szót ejteni, alapjaiban ugyanis semmiben sem tér el az a balliberális kormányok stratégiájától: a multik kegyeinek keresése, bármi áron. Lehet összeszerelőországnak is nevezni, vérmérséklettől függően. Egy multinacionális vállalat ma is nagyságrendekkel több támogatásban, adókedvezményben (adómentességben) részesül, mint egy magyar tulajdonú kis- vagy középvállalkozás. Az alkalmazotti bérek tekintetében szintén nevetséges, hogy ugyanaz a multi pl. egy "egyszerű" áruházi árufeltöltőnek Svájcban ki tud fizetni bruttó egymillió forint közeli bért, és még így is profitál, az Magyarországon jó, ha bruttó 300 ezret ad az ugyanilyen státuszú alkalmazottnak. Nevetséges. Ezt "szebb időkben" gyakorlatilag rabszolgatartásnak nevezték. Hány magyar ember él egyik hónapról a másikra, a munkabéréből nem jut egyről a kettőre?

Itt sem lehetséges közös nevező Orbánékkal.

A szociális háló nem működik. Ha nem lennének különféle szociális szervezetek, alapítványok, akkor elég sűrűn hallanánk éhenhalt emberekről, s még sűrűbben megfagyottakról. Ezen szervezetek nagy többségét öt forinttal sem támogatja az állam. (Értem én, hogy nem a KMK megszűnése óta többségében munkanélküli kisebbséget kell támogatni, de emiatt ne büntessenek valóban rászoruló magyarokat!)

Valóban nem hagynak senkit az út szélén? Az igazi magyar együttérző az elesett honfitársai iránt.

Itt sem lehetséges közös nevező Orbánékkal.

Az alábbiakban csak röviden értékelném azt, hogy miért lehetetlen egy "jobboldali összeborulás":

Korrupció

A magyar nem lopja meg a saját nemzetét. Bárhogy is csűrik-csavarják ezt a kormányközeli megmondóemberek, iszonyatosan nagy a korrupció a mai Magyarországon. A jelentős állami beruházások mind túlárazottak, a kivitelezéseket szinte minden esetben "haveri cégek" kapják meg. Az extraprofitból megy a "visszaosztás" a megfelelő (párt)embereknek.

LMBTQP, gender stb.

A "keresztény-nemzeti" kormány nem fogja a gyermekeidet (sem) megvédeni a homokos propagandától! Hogy mennyire nem, az jól látható a gyermekvédelmi törvény kiegészítéséből, amelyet a kormánypárti sajtó bőszen propagál, miközben egyáltalán nem büntethető az a személy, aki gyermekek számára buzipropagandát kínál, akár óvodában, iskolában is. Ráadásul a "nemzeti-keresztény" kormány hatalomrakerülése óta nem hogy betiltották volna az aberráltak vonulását, idén már Pécsett is volt ilyen. És egy percet ne gondoljuk azt, hogy ez nem terjed ki majd más településeinke is!

A fentiek alapján egyértelműnek látom, hogy elképzelhetetlen egy széleskörű "jobboldali" együttműködés. És ez elsősorban a tradicionalizmus (szegről-végről konzervativizmus) és a liberalizmus közötti mély ellentétekben gyökerezik, ami áthidalhatatlan. Egy alapjaiban liberális Fidesz tekintetében életképtelen az ilyen felvetés, csupán konkrét ügyek mentén látok összefogási lehetőséget.

Tisztelettel:

K. K. K.

