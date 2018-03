Programajánló :: 2018. március 16. 10:00 ::

Tőlünk mindent, nekünk semmit! - A NATO és az EU valódi arca

Siklósi András előadása Budapesten

Időpont: 2018. március 17-én (szombat) 14 óra

Helyszín: 1848-as könyvesbolt, VIII. ker. Baross utca 48. fsz.1/A

Házigazda: Fejes Zsolt boltvezető

A belépés ingyenes, a vendégeket forró teával várják.

Csellel-hazugsággal betuszkoltak bennünket a NATO-ba, majd az EU-ba, nagyhatalmi terveket szolgálni, saját érdekeink ellenére. Európa legősibb népe, legnagyobb kultúrnemzete vitathatatlanul a magyar. A kontinens mai országai és lakói még nyomokban sem léteztek, amikor mi már benépesítettük a Kárpát-medencét, és virágzó önellátásra rendezkedtünk be. A Nyugat lelkében most is barbár hozzánk képest, irigykedik ránk, s idült gyűlölködésében mindent elkövet, hogy tovább gyengítse, fosztogassa, pusztítsa fajtánkat. A Kárpát-medence öröktől fogva Európa dobogó szíve, s egész bolygónk szakrális központja. Minden jelen van itt, mint egy óriási bőségszaruban. Századokon át egy méltatlan Európa s egy velejéig romlott álkereszténység hősies védőbástyája voltunk, a saját érdekeink és fönnmaradásunk rovására. Európa sohasem kezel minket egyenrangú félként, annál inkább bekebelezne, fölemésztene, ha hagyjuk. A globalizmus nem más, mint az univerzális (egyetemes) cionista-zsidó világállam megvalósításának eszköztára, célja egy cselekvésképtelen, kiszolgáltatott, igénytelen embertömeg kitenyésztése. A mamutvállalatok államosítása helyett ma inkább az államokat vállalatosítják. A termelő gazdaságot fölváltja a spekulációs pénzgazdaság, az uzsorakamatra épülő rablókapitalizmus, mely planétánk puszta létét is kockára teszi. A NATO valójában nem a tagjait védi a külső agresszióktól, hiszen támadó jellegű szervezet, egy birodalom hódításait szolgálja. Az EU egy szigorúan ellenőrzött, bürokratikus, centrumból irányított, körkörös felépítésű erőszakszervezet. Velejéig korrupt, pocsékolja a kontinens értékeit és erőforrásait, szétzilálja az erkölcsi normákat, becsapja az embereket. Kvótákkal, céltámogatásokkal egyfajta központi tervgazdálkodást valósít meg. A tagok lemondanak nemzeti szuverenitásuk jelentős hányadáról. Az EU egy föderális szuperhatalom, egy államok feletti diktatórikus, ugyanakkor önpusztító, sőt öngyilkos rendszer. Legfőbb célja az áruk, a szolgáltatások, a személyek és a tőke szabad áramlásának biztosítása, egy hazátlan multi- és bankárkaszt profitnövelése végett. Mint minden természet- és emberellenes gólemnek, összeomlásuk, kipukkadásuk a küszöbön áll.