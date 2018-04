Az amerikai elnök vasárnap közölte: lezártnak tekinti az Egyesült Államokba illegális bevándorlóként érkezett, de már ott felnőtt, úgynevezett DACA-fiatalok helyzetéről folyó vitát – Trump, aki szokása szerint Twitter-bejegyzésben tudatta álláspontját, megjegyezte azt is, hogy az amerikai-mexikói határon a helyzet egyre veszélyesebb.

Trump, miután boldog húsvétot kívánt, leszögezte, hogy a határövezetben a határőrök „a nevetséges liberális (demokrata) törvények miatt” nem tudják megfelelően ellátni a munkájukat. A Mexikó felől érkező illegális bevándorlókra és kábítószer-kereskedőkre célozva Trump azt írta: „karavánokban jönnek, a republikánusoknak be kell vetniük a nukleáris megoldást, hogy most kemény törvényeket fogadjanak el”. Majd hozzátette: „Nincs többé DACA-egyezség!”.

Border Patrol Agents are not allowed to properly do their job at the Border because of ridiculous liberal (Democrat) laws like Catch & Release. Getting more dangerous. “Caravans” coming. Republicans must go to Nuclear Option to pass tough laws NOW. NO MORE DACA DEAL!

A „karavánok” kifejezést Trump azt követően használta, hogy a Fox televízióban vasárnap terjedelmes riportot sugároztak arról, hogy többnyire hondurasi, El Salvador-i és guatemalai migránsok „karavánokban” lépték át a mexikói határt, és tartanak az Egyesült Államok felé, feltételezhetően illegálisan akarnak belépni, vagy menedékjogot kérnek. A riport szerint az elmúlt napokban ezer-ezerötszáz közép-amerikai lépte át a mexikói határt, és – a Fox által „menekültkaravánnak” nevezett – tömeg bevándorlását a Pueblo Sin Fronteras nevű amerikai (?) csoport szervezi.

Washington felmondhatja a szabadkereskedelmi egyezményt

Donald Trump emellett ismét felvetette, hogy Washington esetleg felmondja az éppen újratárgyalás alatt álló Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezményt (NAFTA).

Mexico is doing very little, if not NOTHING, at stopping people from flowing into Mexico through their Southern Border, and then into the U.S. They laugh at our dumb immigration laws. They must stop the big drug and people flows, or I will stop their cash cow, NAFTA. NEED WALL!