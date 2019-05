Izraeli katona tiszteleg a himnuszéneklés idején Bajorországban (fotók: az izraeli hadsereg szóvivője)

Sokan meglepődtek azon, hogy izraeli fegyveresek a TEK-kel karöltve gyakorlatoztak Budapest Pasarét nevű városrészében. Az általunk közölt hír azért is volt meglepő, mert a kormányzati sajtó „elfelejtett” róla beszámolni. A múlt héten viszont a világ legerkölcsösebb hadseregének harcosai Németország területén is bemutatkoztak. Izraelben a helyi sajtó már napok óta közli az érzelgős, többnyire élvezkedő beszámolókat arról, hogy az Allied Spirit X (Szövetséges Szellem X) elnevezésű németországi hadgyakorlaton a házigazdák, a britek, az amerikaiak és mások mellett az izraeli hadsereg ejtőernyős brigádjához tartozó felderítő zászlóalj katonái is részt vettek. Mert ki gondolta volna, hogy eljön az idő, amikor „a hatmillió zsidót legyilkoló egykori nácik országában fegyveres izraeli katonák szövetségesként kúsznak majd bajor földön a fegyveres német katonák mellett.”