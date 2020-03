Külföld, Zsidóbűnözés :: 2020. március 22. 09:19 ::

Amit nem reklámoz a liberális sajtó: így ússza meg a büntetést a pedofil zsidók egy része

A balliberális sajtó rendszerint minden kínálkozó alkalmat megragad, hogy pedofilbotrányba keveredett, általában katolikus papokról számoljon be. Mindamellett, hogy az ilyen esetek nyilvánosság elé tárása szükséges és kívánatos, balliberálisék kihasználják egyben az alkalmat arra is, hogy a kereszténységet mint vallást is támadják egyúttal. Arról persze már mélyen hallgatnak, hogy hasonló esetek a zsidók között is történnek, és ezt most vallás tekintetében is értjük.



Mordechai Yomtov, az egyik pedofil zsidó "bizalomgerjesztő" arca (forrás: msn.com)

Amerikában egy hosszabb publicisztika jelent meg arról, hogy miként menekülnek ki Izraelbe az USA-ban pedofília vádjával körözött zsidó személyek. Ha egyszer kijutnak Izraelbe, akkor a visszatoloncolásuk az USA-ba, vagy hatóság általi visszaszállításuk szintén az Egyesült Államokba szinte lehetetlen, ez a tény pedig valószínűleg a többi ország tekintetében is megállja a helyét Izraellel szemben. S, hogy miért olyan könnyű még egy keresett bűnözőnek is kijutni Izraelbe? Erre választ a "visszatérési törvény" adhat, amely értelmében minden zsidó személy azonnal Izraelbe költözhet és állampolgárságot is kap mellé automatikusan (építeni kell az államot, ugyebár). Ha pedig ilyen úton-módon kijutott a zsidó államba, akkor még az USA-ba is nehézkes a visszavitele. Érdekesség, hogy a jelenség ellen éppen egy zsidó szervezet próbál cselekedni, amely a Jewish Community Watch (JCW- "Zsidó Társadalom Figyelő") névre hallgat, tevékenységük homlokterében pedig az ortodox zsidó közösségek állnak. A szervezet állítása szerint 2014 óta legalább 60 zsidó pedofil menekült az Egyesült Államokból Izraelbe. A szervezet mindemellett pártolja, érzelmileg támogatja és bátorítja a bántalmazott gyerekeket, hogy ne tartsák titokban, ha zaklatják őket, mert sok eset sajnos felderítetlen marad.

A szervezet támogatásának köszönhetően szólalt meg Mendy Hauck is, akit 8 éves korában molesztált akkori hébertanára, az akkor 35 éves Mordechai Yomtov. Hauck egy los angeles-i ortodox zsidó iskolában tanult, ahol az eset történt. Yomtovot végül 2001-ben letartóztatták, mivel három másik 8-10 éves tanítványát is molesztálta, amelyek viszont kiderültek. Yomtovot a bíróság bűnösnek találta, börtönbe került, majd próbaidőre. Ám próbaidejét megszegve Mexikóba menekült, ahonnan hamis útlevéllel Izraelbe ment tovább. A Jewish Community Watch végül megtalálta őt Jeruzsálemben, ahol rejtett kamerás felvételen elismeri a pedofil zsidó, hogy illegálisan hagyta ott az Egyesült Államokat, méghozzá segítséggel. Tagadta továbbá, hogy molesztálta Hauckot, de a többi áldozatától "bocsánatot kért". A hatóságok impotenciája miatt a pedofil zsidó mind a mai napig szabadon mászkál.

Akad azonban pozitív példa is, ha lehet így fogalmazni. Jimmy Julius Karow Oregon államban, 2000-ben molesztált egy 9 éves kislányt, majd Izraelbe menekült, mielőtt a hatóságok elkaphatták volna. Két évvel később egy izraeli molesztálós eset miatt aztán elítélték, leülte a büntetését, majd kiengedték. Most egy újabb vélt izraeli áldozat állt elő azzal, hogy Karow molesztálta őt 5 éves korában, tehát a férfi ezután sem állt le a zaklatásokkal. A pedofilt végül a JWC segítségével sikerült azonosítani és előállítani egy tel aviv-i klinikán, ahová inkognitóban ment. Most mind az amerikai, mind pedig az izraeli hatóságok előtt felelnie kell és minden bizonnyal el is ítélik majd újfent. Egyik korábbi áldozata, akit csak "Amoona" néven emlegetnek, szembe is nézett az előállított zaklatójával, ami, valljuk be, nem lehetett könnyű, de legalább ilyenformán elégtételt vehetett az őt ért sérelmeken.

S, hogy mi az, ami mindenképpen kiemelendő a zsidó pedofil bűncselekményekkel kapcsolatban? Shana Aaronson, a JWC vezetője szerint a probléma ott kezdődik, hogy a zsidó közösségekben mindig vannak olyanok, akik sokszor szándékosan a pedofil egyének pártját fogják a törvénnyel szemben. Ez történhet akár közösségi ösztönzésre is Aaronson szerint, aki hozzáteszi, hogy zárt közösség lévén "perek sorait" folytatnák le ilyen esetekben, különösen úgy, hogy akár zsidó intézmények is segíthetik egy-egy pedofil elmaszatolását.

A zsidó történelemből jól tudhatjuk, hogy az egymás iránti lojalitás, a közösségek összetartó ereje, egymás pártolása még akkor is, ha az illető bűnös, hosszú múltra tekint vissza a zsidóság életében. Ennek okai külön lapra tartoznak, mindenesetre ez a tény sokkal jobban segít megérteni a pedofilokkal kapcsolatos huzavonát is. S, akkor még nem is beszéltünk arról, amit a Talmudban is olvashatunk, miszerint gój bíróság nem is ítélkezhetne zsidó felett. Az, hogy valaki(k), ráadásul egy zsidó szervezet vezetője, aki zsidó pedofilok felkutatásával foglalkozik, nagy nyilvánosság előtt ki mer olyanokat mondani, amilyeneket fentebb olvashattunk, igen nagy bátorságra vall. Megnyilvánulása segítségével a közösség minden áron való összetartása nem "antiszemita koholmány" lesz, hanem egy csapásra valósággá válik, és akkor még nem is beszéltünk a hatóságok szándékos impotenciájára tett – szintén teljesen jogos – kijelentéseiről.

A pedofilokra – vallási, etnikai, faji hovatartozástól függetlenül – a lehető legsúlyosabb büntetést kell kiszabni, ám durva kettős mérce, hogy a fősodratú média jelentős része a fent részletezett eseteket "elfelejti" megemlíteni, ám ha katolikusokról van szó, még egy amerikai kisváros utolsó papjáról is részletes anyagot hoznak le. Az pedig, hogy az egész "pedofil zsidó ügyet" végül egy szintén zsidók által alapított szervezet hozza nyilvánosságra, még furcsábbá teszi a helyzetet.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info