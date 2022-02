Külföld :: 2022. február 16. 06:42 ::

Biden még mindig orosz-ukrán háborúval álmodik

Egy Ukrajna elleni orosz invázió továbbra is lehetséges, miután az amerikai tisztviselők nem tudták ellenőrizni Moszkva állításait, miszerint a katonai erők egy részét visszavonták az ukrán határról - jelentette ki Joe Biden amerikai elnök kedden a Fehér Házban elmondott beszédében.

"Az orosz védelmi miniszter ma arról számolt be, hogy egyes katonai egységek elhagyják az Ukrajna közelében lévő állásaikat. Ez jó lenne, de még nem ellenőriztük, hogy az orosz katonai egységek visszatérnek-e otthoni bázisaikra" - fogalmazott Biden. Az elnök szerint az elemzők továbbra is azt állítják, hogy "fenyegető a helyzet", ugyanis Oroszország 150 000 katonával veszi körül Ukrajnát. "Az invázió továbbra is határozottan lehetséges" - mondta Biden.

Az elnök ismét felhívta a kelet-európai országban tartózkodó amerikaiak figyelmét, hogy hagyják el Ukrajnát, "mielőtt túl késő lenne biztonságosan távozni".

Biden beszédében óva intette Vlagyimir Putyin orosz elnököt Ukrajna megszállásától, mondván, ezzel Oroszország "öncsonkítást" hajtana végre.

"Ha Oroszország megindítja a támadást az elkövetkező napokban, vagy hetekben, akkor Ukrajna emberi veszteségei óriásiak lesznek, de Oroszország is hatalmas stratégiai árat fog fizetni" - mondta az elnök. Hozzátette: "a világ nem fogja elfelejteni, hogy Oroszország a szükségtelen halált és pusztítást választotta".

Biden ismét arra hívta fel Moszkva figyelmét, hogy válassza a diplomáciai utat, és megismételte, hogy Oroszországot súlyos szankciókkal sújtják, amennyiben megtámadja Ukrajnát. Az elnök megjegyezte, hogy az Egyesült Államok kész megvitatni Oroszországgal és a NATO-val a "fegyverzetellenőrzésről, az átláthatóságról és a stratégiai stabilitásról szóló megállapodásokat".

"Amíg van remény a diplomáciai megoldásra, amely megakadályozza az erőszak alkalmazását, és elkerülhetjük az azt követő elképesztő emberi szenvedést, addig folytatjuk" - fogalmazott.

Az amerikai elnök azt mondta: az Egyesült Államok nem törekszik konfliktusra Moszkvával, de megígérte, hogy "erővel válaszolnak", ha Oroszország veszélyezteti az Ukrajnában tartózkodó amerikaiakat.

(MTI)