Külföld, Anyaország :: 2023. április 4. 18:34 ::

Biden megüzente a magyaroknak és a törököknek, hogy "késlekedés nélkül" be kell engedniük Svédországot is a NATO-ba

Arra kérte Joe Biden a magyar és török törvényhozást, hogy hagyják jóvá Svédország NATO-csatlakozási kérelmét - írja a Reuters nyomán a Portfólió.



Fotó: Susan Walsh/AP

Az amerikai elnök felszólította hazánkat és a törököket, hogy "késlekedés nélkül" engedjék be Svédországot a NATO-ba, most, hogy Finnország is csatlakozott. Hozzátette: