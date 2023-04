Külföld :: 2023. április 7. 10:39 ::

Kiszivárgott dokumentumok: nem meglepő módon Amerika és a NATO szervezi az "ukrán" ellentámadást

Biden magas rangú kormányzati tisztviselői szerint a héten olyan titkos háborús dokumentumok kerültek fel Twitterre és Telegramra, amelyek részletesen ismertetik az ukrán hadsereg megerősítésére vonatkozó titkos amerikai és NATO-tervezeteket az Oroszország ellen tervezett offenzíva előtt.



Fotó: Daniel Berehulak / The New York Times

A Pentagon vizsgálja, hogy ki állhatott a dokumentumok kiszivárogtatása mögött, amelyek a Twitteren és az Oroszországban széles körben elérhető, több mint félmilliárd felhasználóval rendelkező Telegram platformon jelentek meg.

Katonai elemzők szerint úgy tűnik, hogy a dokumentumokat bizonyos részleteiben módosították az eredetiekhez képest, túlbecsülve az ukrán háborús halottak számát, és alábecsülve az elesett orosz katonák számát.

Az elemzők szerint a módosítások Moszkva dezinformációs törekvésére utalhatnak. A dokumentumokból kiderül a várható fegyverszállítások, csapatok és zászlóaljak létszáma is. Biden tisztviselői közben pedig leszögezték, dolgoznak a dokumentumok letöröltetésén, viszont ahogy a cikkében is írta a New York Times, csütörtök estig nem jártak sikerrel.

A dokumentumok nem tartalmaznak konkrét haditerveket, például azt, hogy Ukrajna hogyan, mikor és hol kívánja megindítani az offenzívát, valamint nem is annyira frissek, mivel öt hetesek.

A New York Times által emlegetett elemzők elmondták, nem világos, hogyan szivárogtak ki a dokumentumok, viszont azokat az oroszbarát csatornák megosztották és tovább terjesztették.

„Akár hitelesek ezek a dokumentumok, akár nem, az embereknek óvatosnak kell lenniük mindennel, amit orosz forrásokból adnak ki” – mondta Michael Kofman, a CNA kutatóintézet orosz tanulmányokért felelős igazgatója.

Mindennek ellenére elemzők szerint a dokumentumok egy része hitelesnek tűnik, és értékes információkkal szolgálhat Oroszország számára, például a fegyverek és csapatok szállításának menetrendjéről, az ukrán csapatok létszámáról és más katonai részletekről.