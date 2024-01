Külföld :: 2024. január 10. 12:23 ::

Amerika-szerte heves havazással, esőzéssel és tornádókkal jár a téli időjárás

A zord téli időjárás Amerika-szerte heves havazásokat, esőzéseket, tornádókat okozott kedden, és az előrejelzések szerint az ország keleti részén az esőzés, a csendes-óceáni északnyugati részen pedig a komoly havazás folytatódik.

Az ország déli részén kedden szélviharok és tornádók pusztítottak, a viharos időjárásnak Alabamában, Észak-Karolinában és Georgiában legkevesebb három halálos áldozata volt a helyi hatóságok és médiajelentések szerint. A tornádók súlyos károkat okoztak Floridában.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (NWS) a keleti partvidéken kedden heves esőzésekről és szélviharokról számolt be, amelyek az előrejelzés szerint szerdán is folytatódnak. Az északkeleti térségben hét centiméternél is több csapadékot jósoltak, miközben egyes régiókban nagy hó esett a hétvégén, és mindezek következtében megnőtt az áradások veszélye is.

A keddi viharok országszerte 12 államban több mint 418 ezer háztartásban és üzleti vállalkozásban okoztak áramkimaradásokat.

A meteorológiai előrejelzés szerdára Közép-Nyugaton és a Nagy-tavak vidékén fagyos, havas időt ígért, a keleti parton szintén szélviharokra és akár 20 centiméter hóra számítanak. A nap folyamán azonban a viharos idő lassan tovább vándorol, és enyhülésre lehet számítani a térségben.

Az északnyugati térségben azonban csütörtökön is folytatódik a nagy havazással járó, viharos időjárás.

(MTI)