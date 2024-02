Külföld :: 2024. február 24. 18:07 ::

"Nem, ez már nem is gyűlölet, hanem sátánizmus" - mondta Navalnij özvegye Putyin és a holttestügy kapcsán

Sátánizmussal vádolta meg Vlagyimir Putyin orosz elnököt a börtönben meghalt Alekszej Navalnij ellenzéki politikus özvegye, és lányával közösen férje holttestének kiadását kérte, hogy eltemethessék.

Egy szombaton közzétett videófelvételen Julija Navalnaja kijelentette, hogy Putyin, aki hithű kereszténynek vallja magát, gúnyt űz az elhunyt földi maradványaiból, és "a nyílt sátánizmusnak hódol".

"Adják ki Alekszejt" - mondta az özvegy a videóban. "Megkínozták őt élve, és most holtában is kínozzák. Minden emberi és isteni törvényt megszegnek".

Navalnij lánya, Dasa szintén kérte apja holttestének kiadását. Az X mikroblog portálon szombaton azt írta: "Adják ki a nagymamának az apám holttestét!".

Ljudmila Navalnaja csütörtökön egy videóban azt mondta, hogy a nyomozók a szalehardi börtön halottasházában megmutatták neki a fia holttestét. Hozzátette: az orosz hatóságok azt akarják, hogy a fia titokban legyen eltemetve. Megzsarolták azzal, hogy kárt tesznek a holttestben.

Kira Jarmis, a néhai orosz ellenzéki vezető szóvivője azt írta pénteken az X-en: a hatóságok közölték Ljudmila Navalnajával, hogy a fegyintézet területén fogják eltemetni fiát, hacsak három órán belül nem egyezik bele abba, hogy nem nyilvános temetése legyen.

Az anya, Ljudmila Navalnaja pert indított a szalehardi bíróságon a holttest kiadatását kérve. A bíróság a tervek szerint március 4-én tart zárt ajtók mögötti tárgyalást az ügyben.

Putyint most a gyűlölet és a bosszúvágy vezérli - mondta a feleség, Julija Navalnaja. "Nem, ez már nem is gyűlölet, hanem sátánizmus, pogányság." "A hit a jóságról, a könyörületességről, a megváltásról szól." "Egyetlen igaz keresztény sem tudná megtenni, amit most Putyin művel a holttesttel" - tette hozzá.

Alekszej Navalnij február 16-án, 47 éves korában halt meg a Jamal-Nyenyec Autonóm Körzetben található sarkvidéki börtönben, ahol 19 évi büntetését töltötte. Halálhíre nemzetközi felháborodást váltott ki, számos ország bekérette a helyi orosz nagykövetet.

Ljudmila Navalnaja, aki a helyszínen tartózkodik, napok óta követeli fia holttestének kiadását, hogy méltó módon barátai, családja és hívei körében temethessék el őt.

A vonatkozó törvény szerint a hatóságoknak 30 napon belül kell kiadni a börtönben elhunytak holttestét a hozzátartozóinak.

A videóban Julija Navalnaja elítélte az éppen két éve tartó orosz háborút Ukrajna ellen, és kijelentette, hogy Putyin fegyverként használja az orosz ortodox egyházat.

"Egyszerűen legyilkolják, rakétákkal lebombázzák éjjel az alvó civileket, és ezt az egyház megáldotta" - mondta.

Kirill, Moszkva és minden oroszok pátriárkája Putyin bizalmasa, és lelkesen támogatja az Ukrajna elleni háborút. Orosz papok gyakran áldanak meg rakétákat nyilvánosan.

(MTI)