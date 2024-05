Külföld :: 2024. május 31. 22:48 ::

Kambodzsában csatornával kötik össze a fővárost és a tengert

Kambodzsában kínai támogatással augusztusban elkezdik építeni azt a 180 kilométer hosszú csatornát, amely a fővárost, illetve a Mekong folyó medencéjét köti majd össze a kambodzsai tengerparttal - jelentette be Hun Manet miniszterelnök.

Az 1,7 milliárd dollárból megépülő Techo Funan nevű csatornát a kambodzsai kormányfő "történelmi projektnek" nevezte, amely az ország és a kambodzsai nép érdekét szolgálja. Az ország vezetése szerint a csatornának köszönhetően olcsóbbá válik majd a szállítmányozás, csökken a függőség a vietnámi kikötőktől, és hatékonyabbá válik az öntözés a térségben élő földművelők számára.

Az építkezést augusztusban kezdik, és 2028-ra készülhetnek el - mondta el a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a kormány tárgyalásokat folytat egy kínai befektetési vállalattal, amely hozzájárulna a projekt költségeihez.

A terv feszültséget keltett Kambodzsa és a szomszédos Vietnám között: környezetvédők aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy az építkezés károsíthatja a Mekong deltavidékét, amelynek rizsföldjei alapvető megélhetési forrást jelentenek több millió embernek Vietnámban. Mivel a projektet Peking is támogatja az Új selyemút kezdeményezése keretében, olyan félelmek is felmerültek, hogy a csatornát majd kínai hadihajók is használhatják a jövőben. Kambodzsa mindezeket alaptalannak nevezte.

A száz méter széles és 5,4 méter mély csatorna közvetlen összeköttetést nyújt majd Phnompen és a Thaiföldi-öböl között, amivel ki tudják majd kerülni a Vietnámon áthaladó hagyományos kereskedelmi útvonalat.

