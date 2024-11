Külföld :: 2024. november 7. 18:14 ::

Trump megkezdte az elnöki adminisztráció összeállításának előkészítését

Donald Trump megkezdte az elnöki adminisztráció összeállításának előkészítését - közölte a november 5-én elnökké választott republikánus politikus hatalomátvételért felelő szervezete csütörtökön.

Az augusztusban alakult, Trump Vance Átmenet (Trump Vance Transition) nevű szervezet közleménye szerint előkészületeket már az elmúlt két hónapban is tettek, a következő napokban és hetekben pedig Donald Trump kiválasztja munkatársait, akikkel elképzeli az ország irányítását.

A hatalomátvétel folyamatát republikánus oldalról koordináló szervezetet két üzletember, Linda McMahon, az amerikai Kisvállalkozási Hivatal (Small Businesses Administration) korábbi vezetője és Howard Lutnick vezeti. A munkában a korábbi bejelentések szerint részt vesz Donald Trump két fia, Eric Trump és Donald Trump Jr, valamint tagja a testületnek két korábbi demokrata kongresszusi képviselő, Robert F. Kennedy Jr. és Tulsi Gabbard.

Csütörtöki sajtóinformációk szerint Donald Trump választási győzelme után már tárgyalt a szervezet tagjaival a kormányzás megkezdéséről.

A republikánus kampányszervezettől származó információk szerint az új Trump-adminisztrációban akár ismét helyet kaphat Mike Pompeo, aki az első kormányzatban külügyminiszter volt, valamint a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatói posztját is betöltötte. Visszatérhet az adminisztrációba Ben Carson lakásügyért felelős miniszterként, valamint Betsy DeVos oktatási miniszterként. A republikánus politikusok közül esélye van kormányba kerülni Doug Burgum üzletembernek, Észak-Dakota állam kormányzójának, aki a belügyi vagy energiaügyi tárcát kaphatja. Rajta kívül Marco Rubio floridai szenátor is pozícióhoz juthat, akinek neve külügyminiszterként is szóba került.

Trump korábban ígéretet tett arra, hogy tagja lesz adminisztrációjának a korábban demokrata színekben politizáló Robert F. Kennedy Jr. és Elon Musk, aki költségvetési és államadósság-csökkentési kérdésekért felelne.

Donald Trumpnak január 20-ig, az elnöki beiktatás napjáig van ideje kabinetjének összeállítására.

A hatalom átadásának folyamatában a leköszönő és hivatalba lépő kormányzat szereplőinek együttműködése szükséges, aminek külön szabályai vannak az Egyesült Államokban.

A szokásjog alapján ezt a folyamatot a megválasztott és leköszönő elnök személyes találkozón tekinti át. Joe Biden szerdán kezdeményezte a találkozót Donald Trumppal, amikor telefonon gratulált győzelméhez. Donald Trump elfogadta a meghívást, és a kampányszervezete által kiadott közleményben köszönetét fejezte ki érte.

(MTI)