Franciaországban több család pert indít a TikTok ellen

Franciaországban több család pert indít a TikTok ellen tinédzserek öngyilkossága miatt, amelyek szerintük összefügghetnek a videómegosztón terjedő, általuk károsnak ítélt tartalmaival - írta csütörtökön az AP amerikai hírügynökség.

Az egyik szülő, Stéphanie Mistre elmondta, hogy évekkel ezelőtt világa a másodperc töredéke alatt omlott össze abban a pillanatban, amikor hálószobájában élettelenül találta 15 éves lányát, Marie-t.

Mistre számára az a 2021 szeptemberi nap jelentette a TikTok kínai tulajdonú videómegosztó alkalmazás elleni harc kezdetét, mert szerinte az app sodorta a lányát kétségbeesésbe és végül öngyilkosságba. Lánya halála után a telefonját átkutatva öngyilkossági módszereket népszerűsítő videókat, útmutatókat és olyan kommenteket fedezett fel, amelyek a felhasználókat "az öngyilkosság puszta kísérletein" túlmutató lépésekre bátorították. Azt mondta, hogy a TikTok algoritmusa többször is ilyen tartalmakat tálalt lányának.

"Ez agymosás volt" - mondta Mistre. Most Mistre és hat másik család beperelte a TikTok franciaországi leányvállalatát, azzal vádolva a platformot, hogy nem moderálta a káros tartalmakat, és életveszélyes anyagoknak tette ki a gyerekeket. A hét család közül kettőnél gyerek halt meg.

A perrel kapcsolatban a TikTok azt mondta, hogy az irányelvei tiltják az öngyilkosság népszerűsítését, és hogy világszerte 40 ezer szakembert foglalkoztat - köztük több száz francia nyelvű moderátort -, akik eltávolítják a veszélyes tartalmakat. A vállalat azt is elmondta, hogy az öngyilkossággal kapcsolatos videókat kereső felhasználókat mentálhigiénés szolgáltatásokhoz irányítja.

Stéphanie Mistre azt is állította, hogy lányát többször zaklatták az iskolában és az interneten. Az 51 éves anya és férje a per mellett Marie öt osztálytársa és korábbi középiskolája ellen is feljelentést tett.

Mistre mindenekelőtt a TikTokot hibáztatja, mondván, hogy az applikációt "egy empatikus és érzékeny tinédzser kezébe adni, aki nem tudja, mi a valós és mi nem, olyan, mint egy időzített bomba".

Laure Boutron-Marmion ügyvéd, aki a TikTokot beperelő családot képviseli, azt mondta, hogy ügyük "kiterjedt bizonyítékokon" alapul. A vállalat "nem bújhat többé az állítás mögé, hogy ez nem az ő felelősségük, mert nem ők készítik a tartalmat" - mondta Boutron-Marmion.

A perben azt állítják, hogy a TikTok algoritmusát úgy tervezték, hogy a profit érdekében a kiszolgáltatott felhasználókat a kétségbeesés körforgásába ejtse, ezért kártérítést kérnek a családoknak.

"A stratégiájuk alattomos" - mondta Mistre. "Depresszív tartalmakkal foglyul ejtik a gyerekeket, hogy a platformon tartsák őket, és jövedelmező termékekké alakítsák őket".

(MTI)