Külföld :: 2025. október 25. 19:33 ::

Szakszervezeti tüntető menet vonult végig Rómán

A legnagyobb olasz szakszervezet, a CGIL Rómában szombaton újabb tüntetést tartott, amely a hároméves Meloni-kormány gazdaságpolitikája ellen demonstrált palesztinbarát csoportokkal, valamint a baloldali pártokkal közösen.

A Demokrácia és munka elnevezésű menet végigvonult az olasz főváros központján a Lateráni Keresztelő Szent János-főszékesegyház előtti térig, amely hagyományosan a szakszervezeti megmozdulások helyszíne.

A tüntetést eredetileg a közel-keleti békéért és a Meloni-kormány - a CGIL szerint Izrael-párti - politikája ellen hirdették meg, de az időközben született gázai békemegállapodás miatt a demonstrációt végül a jobbközép római kormány gazdaságpolitikája elleni tiltakozás jegyében tartották meg.

A 2022 októberében felállt, Giorgia Meloni vezette kormány jövő évi költségvetési tervezetének vitája jelenleg zajlik a parlamentben. A kormány közlése szerint a 18 milliárd eurós csomag célja a családok támogatása, az egészségügyre és az oktatásra szánt források növelése.

Az ötmillió tagot számláló CGIL szerint a bérek és nyugdíjak emelésére van szükség. Az érdekképviselet október 3-án - a Gázába tartó nemzetközi segélyflotta támogatására rendezett - általános sztrájkkal bénította meg az országot. Maurizio Landini, a CGIL főtitkára bejelentette, hogy még az év vége előtt újabb országos sztrájkot akarnak rendezni.

A szakszervezeti menethez palesztinbarát csoportok és olasz baloldali pártok is csatlakoztak. A felszólalók között volt Sigfrido Ranucci, a RAI olasz közmédia oknyomozó újságírója, akinek lakása előtt október 16-án pokolgép robbant.

A római tüntetéssel egy időben palesztinpárti utcai megmozdulás zajlott Torinóban, ahol a tüntetők megpróbáltak bejutni a Hajrá Olaszország kormánypárt találkozójára, amely egy színházban zajlott.

Tüntetők és rohamrendőrök a torinói egyiptomi múzeum épülete előtt összecsaptak. Hatósági közlések szerint három rendőr megsebesült.

(MTI)